F1: Vencedores e perdedores do GP da Espanha, estreia de Madring

A primeira visita da Fórmula 1 a Madri em 45 anos teve um início bastante tranquilo fora das pistas, mas sua corrida inaugural no Madring, a nova sede do GP da Espanha, deixou muito a desejar.

Partindo praticamente do zero, alguns dos traçados de curvas e a falta de retas adequadas tornaram as ultrapassagens praticamente impossíveis.

Mas suas curvas rápidas e exigentes pelo menos nos proporcionaram um bom espetáculo na classificação permitiram que Lando Norris mostrasse seu excelente desempenho, embora tenha tido azar na corrida.

Vencedor: Kimi Antonelli

O Madring, com 5,4 km, apresentou uma pista nova e bastante perigosa, com muitas incógnitas e, portanto, muitas armadilhas para Kimi Antonelli cair, mesmo sendo o líder soberano, mas ainda inexperiente, do campeonato.

Isso não deveria ser mais uma surpresa para quem tem prestado atenção, mas Antonelli passou no teste com louvor mais uma vez, mantendo o desgaste dos pneus sob controle com maturidade atrás de um Norris dominante e, em seguida, se beneficiando do azar do piloto da McLaren para levar a vitória até o fim.

Na verdade, Antonelli está causando dores de cabeça à Mercedes porque é rápido demais e está ansioso demais para continuar pressionando, mesmo quando não precisa.

“Esses pneus não são à prova de balas”, seu engenheiro de corrida, Pete Bonnington, teve que lembrá-lo. Mas Antonelli parece ser. E com George Russell praticamente jogando a toalha no campeonato, quem vai detê-lo?

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perdedor: Lando Norris

Quão azarado alguém pode ser? Depois de uma volta divina na classificação — que quase foi por água abaixo no final, mas ainda assim foi suficiente para a pole —, Norris também dominou completamente no domingo.

Enquanto todos os outros enfrentavam dificuldades com os pneus médios, que estavam se degradando, Norris rapidamente construiu uma vantagem confortável, mas um safety car virtual que surgiu no momento errado arruinou sua prova, fazendo com que ele perdesse por poucos segundos a janela ideal para fazer uma parada rápida nos boxes.

E como ultrapassagens são praticamente impossíveis no Madring, Norris só conseguiu subir na classificação após as paradas de Russell e Charles Leclerc, que estavam à sua frente, e ficou impotente diante do segundo lugar de Max Verstappen.

“Tivemos um azar absurdo hoje”, disse ele. “Fui o único em todo o grid que não teve a chance de fazer a parada nos boxes. Isso é simplesmente azar. Isso já aconteceu em corridas e houve muitas vezes em que me beneficiei disso no passado e outras em que perdi por causa disso. É assim que funciona nas corridas".

O lado positivo para Norris é que o atual campeão mundial manteve sua excelente fase desde Budapeste. Seu primeiro stint com os pneus médios, propensos a desgaste precoce, foi excelente, e ele teria facilmente dominado o pelotão em condições de bandeira verde.

Vencedor: Max Verstappen

Por falar em maximizar resultados, o fim de semana de Verstappen também não deixou a desejar. O Madring não é exatamente o terreno de caça preferido da Red Bull, com algumas de suas curvas complicadas em baixa velocidade e zebras que não são o forte do RB22.

Mas terminar em segundo, à frente dos carros da McLaren e da Mercedes, que são mais rápidos, é mais do que um resultado sólido. E isso confirma que, embora ainda falte ritmo absoluto, a Red Bull está fazendo melhorias sutis o suficiente para acompanhar os líderes.

“É uma boa confirmação do ritmo que tivemos em Monza e, mais uma vez hoje, ficamos a um décimo e meio da pole ontem, em uma pista muito mais complicada”, disse o chefe de equipe Laurent Mekies.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Perdedor: Lewis Hamilton

Gostaríamos de ter visto como a corrida de Lewis Hamilton teria se desenrolado após seu confronto com Verstappen na largada, que forçou o holandês a ceder sua posição ao piloto da Ferrari. Mas foi aí que a disputa entre os dois terminou, já que o heptacampeão sofreu uma falha no sistema de freios que a equipe ainda está investigando.

“De repente, o pedal simplesmente foi até o fim. Tive sorte de conseguir completar a volta”, disse Hamilton, com o chefe da equipe, Fred Vasseur, acrescentando: “Tentamos consertar o problema do pitwall. Mas o problema voltou, e era melhor parar nesse tipo de pista. Não faz sentido correr riscos".

Isso deixou a Ferrari lutando com uma mão amarrada, mas, após alguns fins de semana de execução questionável, a corrida de Leclerc pareceu bem administrada e sua aposta em permanecer na pista por mais tempo com os pneus duros poderia ter rendido uma vitória um tanto exagerada, caso houvesse uma bandeira vermelha no final.

Vencedor: Franco Colapinto

Franco Colapinto tem sido, de modo geral, uma versão aprimorada do piloto reserva que assumiu o carro da Alpine no ano passado. Mas parece que, desde que o argentino soube que seria mantido na equipe para 2027, ele subiu mais um degrau. Será que ele se tornou um piloto melhor? Talvez. Mais seguro e confiante? Com certeza.

Sua incrível manobra de recuperação na temível curva inclinada de La Monumental durante a classificação quase merecia uma menção à parte, e ele fez uma de suas melhores voltas para chegar ao Q3. Em uma pista do tipo “siga o líder”, foi relativamente fácil converter sua posição em pontos com o sétimo lugar, embora ele tenha demonstrado uma sólida gestão de pneus para chegar lá.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Perdedores: Carlos Sainz e Fernando Alonso

Parece quase cruel que Carlos Sainz e Fernando Alonso tenham ganhado uma nova badalada corrida em casa na capital espanhola, apenas para que o desempenho de seus respectivos carros transformasse tudo em um fracasso total. Às vezes, o esporte é assim mesmo.

Lançando camisetas para a arquibancada da La Monumental, cumprimentando patrocinadores e entregando prêmios aos comissários, foi um evento lotado para os muito requisitados Sainz e Alonso, que estiveram na frente, à direita e no centro das atenções neste fim de semana. Mas, quando entraram no carro, sua primeira visita oficial ao Madring se tornou um evento sem graça.

Um Sainz empolgado também não se cobriu de glória na corrida: primeiro colidiu com Yuki Tsunoda na largada e depois com Alonso — justamente ele — durante a corrida, recebendo uma penalidade de cinco segundos. A troca de farpas entre os dois depois da corrida foi o ponto final de um fim de semana estranho para os pilotos da casa.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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