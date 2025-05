F1: Vencedores e perdedores do GP de Mônaco de 2025

Embora Mônaco seja conhecido como a casa dos cassinos luxuosos, o GP de Fórmula 1 é geralmente uma meritocracia, e não algo definido por uma boa mão. A classificação na pole geralmente é uma receita para o sucesso no domingo, e mesmo os melhores esforços da F1 para tentar algo diferente, exigindo dois pitstops, não transformaram a corrida em um jogo de dados, como alguns temiam.

Em vez disso, o resultado da classificação ainda foi respeitado na frente, o que nos faz confiar mais no sábado para definir esta coluna, enquanto também havia espaço para um trabalho de equipe pouco ortodoxo mais abaixo no grid na disputa por pontos.

Veja a seguir quem tirou a sorte grande e quem teve azar no fim de semana mais brilhante da F1.

Vencedor: Lando Norris volta à disputa

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Quer você acredite em momento ou não, a sequência de três vitórias consecutivas de Oscar Piastri entre Bahrein e Miami estava começando a colocar o australiano como o principal piloto da McLaren, enquanto Lando Norris teve mais dificuldades do que seu companheiro de equipe para extrair o máximo de seu carro 2025 nos treinos classificatórios.

Os problemas que ambos os pilotos enfrentaram foram a obtenção de uma resposta previsível do eixo dianteiro, com a qual Norris teve mais dificuldade do que seu companheiro de equipe, e essa é uma das principais áreas que a McLaren está tentando resolver nesta temporada, enquanto seu carro é o melhor da categoria.

Norris ficou atrás de Piastri nos treinos de Ímola mais uma vez, mas virou o jogo em Mônaco - uma pista que recompensa a confiança do carro e pune os erros mais do que qualquer outro traçado. Ele merece crédito por manter a calma durante a corrida, mas somente a má sorte com as bandeiras vermelhas ou um erro do piloto poderia realmente tê-lo impedido de vencer no domingo à tarde.

O mais importante é que ele e sua equipe parecem ter encontrado algumas soluções para se sentirem mais confortáveis ao perseguir o limite. Norris agora vai para Barcelona apenas três pontos atrás de Piastri, começando efetivamente do zero novamente na luta pelo título.

Perdedor: A Red Bull ainda não consegue lidar com Mônaco

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A excelente vitória de Max Verstappen em Ímola pode ter demonstrado que a Red Bull encontrou algumas melhorias no desgaste dos pneus e que os pilotos da McLaren não terão apenas o que querem este ano. Mas a fraqueza da Red Bull com as zebras e irregularidades, que Verstappen lamentou no GP de Mônaco do ano passado, ainda não foi resolvida.

Isso significa que mesmo Verstappen não conseguiu fazer melhor do que se classificar a sete décimos do pole position Norris, enquanto seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda não passou para o Q3.

O quarto lugar é, na verdade, um bom resultado para Verstappen e para a Red Bull, considerando todos os aspectos. E, ao atrasar seu segundo pitstop até o final, o holandês se colocou em posição de ter sorte no caso de uma bandeira vermelha tardia, que não se concretizou.

Um pouco mais preocupante é a situação de Tsunoda, que estava no mesmo nível de Verstappen em termos de especificação do carro durante cerca de três sessões de treinos em Ímola, antes de ficar para trás novamente devido ao seu acidente na classificação.

Como efeito colateral persistente, o japonês teve que continuar usando o assoalho pré-Miami em Mônaco e está mais uma vez correndo atrás para ficar a uma distância respeitável do tetracampeão e companheiro de equipe.

Em Mônaco, outra chance de marcar pontos foi perdida. Barcelona, com seus pacotes de atualização adicionais e a restrição de flexão da asa dianteira, oferece ao piloto japonês uma chance de reiniciar, mas sua situação de peças de reposição não está exatamente ajudando-o a se estabelecer.

Vencedor: A Ferrari desfruta de um raro fim de semana ao sol

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

Charles Leclerc ficou frustrado depois de perder a pole decisiva por um décimo, o que significou que sua melhor chance de repetir a vitória do ano passado em casa evaporou. Mas, para falar a verdade, Leclerc merece todo o crédito por ter dividido as McLarens, mostrando mais uma vez como ele é um formidável piloto de classificação.

A Ferrari, com sua excelente tração e aceleração, conseguiu se manter estável nas ruas do Principado e terminar em segundo com Leclerc e em quarto com Hamilton foi além das expectativas.

Infelizmente para o heptacampeão, um potencial quarto lugar se tornou quinto depois de uma penalidade de três posições no grid por impedir Verstappen devido a um erro de comunicação da equipe.

Mas o britânico ainda foi um dos poucos pilotos entre os 10 primeiros a subir posições, saindo na frente do piloto da Racing Bulls Isack Hadjar após a primeira rodada de pitstops.

A razão pela qual Leclerc ficou tão chateado no sábado foi porque este foi um raro fim de semana em que a Ferrari se mostrou competitiva, e ele não está esperando estar no páreo em Barcelona em comparação com Verstappen e as McLarens. Por isso, era importante que a equipe capitalizasse seu ritmo neste fim de semana, o que foi feito em grande parte.

Perdedor: Mercedes perde terreno após desastre na classificação

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Muito se falará sobre a curiosa estratégia da Mercedes neste fim de semana, adiando os pitstops obrigatórios de George Russell e Andrea Kimi Antonelli até o fim da corrida, quando eles já estavam fora da disputa e lutando contra carros que já haviam feito suas paradas.

É de se perguntar por que a equipe não tentou ao menos dividir suas estratégias, fazendo algo diferente com o carro de Antonelli, por exemplo.

A manobra desesperada de Russell para fazer uma reta na chicane e ultrapassar o piloto da Williams, Alex Albon, mostrou o quanto foi frustrante para todos os que ficaram 'presos no trânsito' da corrida, com o britânico admitindo que estava aliviado por ter encontrado um pouco de ar limpo.

Mas, no final das contas, tudo isso é bastante inconsequente, já que o fim de semana da Mercedes realmente acabou depois da classificação, quando Antonelli bateu no Q1 e Russell sofreu um problema elétrico no Q2. Do 14º e 15º lugares no grid, eles não estavam indo a lugar algum.

Ainda assim, Mônaco marca um segundo revés consecutivo para a Mercedes após um fim de semana difícil em Ímola, o que significa que a Red Bull - graças a Verstappen - e a Ferrari estão se aproximando.

Vencedor: A Racing Bulls joga com inteligência, juntos

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

Não odeie o jogador, odeie o jogo. A Racing Bulls e a Williams podem estar sendo criticadas por alguns por sua tática de um carro atrasar os adversários para criar uma janela de pitstop, mas isso era exatamente o que era necessário em Mônaco para obter um resultado.

A Racing Bulls percebeu rapidamente que esse era o caminho a seguir para permitir que Hadjar fizesse seus pitstops mais cedo, e o jovem francês permaneceu em sexto até o final da corrida como recompensa por seu excelente desempenho na classificação.

Hadjar está sendo uma revelação nesta temporada, fazendo tudo o que precisa para ser considerado para uma promoção na cadeia da Red Bull no futuro. E, embora tenha se criticado por ter batido no muro duas vezes nos treinos, ele aprendeu com seus erros ao ganhar velocidade em Mônaco e manteve-se limpo quando foi necessário.

Mas a execução da Racing Bulls no domingo só é possível se os dois carros se classificarem em posição e próximos um do outro, portanto, ao lado de Hadjar, o crédito também vai para o colega estreante no GP de Mônaco, Liam Lawson, por ter entrado no Q3 e depois ter ajudado a equipe.

Seus quatro pontos significam que o neozelandês agora ganhou um pouco de crédito depois de ter achado difícil igualar seu companheiro de equipe novato. A RB mais do que dobrou seu total de pontos de uma só vez, já que está na briga pelo sexto lugar com a Haas.

Perdedor: Fernando Alonso foi atingido por outra bigorna de desenho animado

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Dois pilotos em tempo integral ainda não marcaram pontos nesta temporada. Um é um novato no pior carro - Gabriel Bortoleto na Sauber - e o outro é o bicampeão Fernando Alonso.

O espanhol já se rotulou como o piloto mais azarado do mundo depois que os safety cars atrapalharam sua busca por pontos na semana passada em Ímola, mas com certeza desta vez Alonso conseguiria marcar pontos depois de se classificar em um excelente sétimo lugar - e largar em sexto - em Mônaco, onde ultrapassar é impossível. Com certeza?

Mas nem mesmo a primeira aparição do 'guru do design' Adrian Newey na pista com o uniforme verde trouxe uma mudança de sorte.

Mais uma vez, poderes superiores intervieram para jogar uma bigorna de desenho animado no Aston Martin de Alonso, tirando sua unidade de potência Mercedes da disputa. Houve rumores de que Lance Stroll também participou da corrida. Como muitos, a corrida do canadense já havia terminado na 19ª posição do grid.

Ver a Racing Bulls e a Haas pontuarem não é uma visão bem-vinda para a equipe de Silverstone, mas ainda há otimismo de que seu desempenho foi melhorado pelas atualizações de Imola. Agora, ela só precisa transformar os ganhos em resultados tangíveis.

Vencedor: Esteban Ocon entrega pontos novamente para a Haas

Esteban Ocon, Equipe Haas F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Méritos também deveriam ir para Esteban Ocon e sua engenheira de corrida, Laura Muller, por terem chegado entre os 10 primeiros na classificação. Talvez eles também mereçam até mais, depois de julgarem a corrida perfeitamente para permanecerem lá com dois pitstops bastante precoces, o que deixou Ocon em sétimo lugar no final.

Não foi a primeira vez nesta temporada que a Haas conquistou uma vitória por pontos ao superar outras equipes, e o carro da equipe pareceu ganhar vida nas ruas de Mônaco.

Esse é exatamente o tipo de fim de semana de que Ocon e a Haas precisam em uma batalha acirrada no meio do pelotão, com o francês realmente parecendo ter acertado o passo na escuderia americana, em contraste com uma temporada de 2024 difícil - e, na verdade, o fim de semana em Mônaco - com a Alpine.

O companheiro de equipe Oliver Bearman teve menos sorte depois de receber uma penalidade de 10 posições no grid por ultrapassar sob uma bandeira vermelha nos treinos. A única opção para Bearman era tentar uma estratégia radicalmente diferente, mas uma parada inicial lenta não ajudou, junto do tráfego de Mônaco o qual ficou preso.

Perdedor: A Alpine não tem aderência nos quiques de Mônaco

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A troca de Jack Doohan e Franco Colapinto pela Alpine ainda não está dando certo, o que não deveria ser uma grande surpresa, já que Mônaco é um desafio extremamente difícil para Colapinto, dada a sua falta de tempo de assento em 2025.

Mas, em geral, a Alpine está no mesmo barco que a Red Bull, com dificuldades em um circuito acidentado como o de Mônaco, só que com um desempenho de base inferior para começar.

Além disso, o meio-campo apertado fez com que Gasly ficasse a apenas sete décimos do tempo mais rápido no Q1, o que foi suficiente para ficar em 18º. Colapinto ficou muito mais longe, pois teve que lidar com o equilíbrio entre risco e recompensa uma semana depois do acidente na classificação de Ímola, estabelecendo o tempo mais lento na Q1.

A corrida também não trouxe nenhuma reversão de sorte. Depois que os dois pilotos fizeram o pits na primeira volta, Gasly bateu na traseira de Tsunoda na chicane, o que provavelmente seria considerado um incidente de corrida. Colapinto, por outro lado, manteve-se longe dos muros, mas não tinha uma maneira realista de chegar aos pontos.

NORRIS vence GP 'Jogo de Xadrez' em MÔNACO, com LECLERC 2º e BORTOLETO é 15º; FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PASSÃO DE MAX EM PIASTRI REDEFINE F1? Rafa Câmara "PRONTO"! LUTA PELA VIDA e NASCAR | Beto Monteiro

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!