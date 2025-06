F1: Vencedores e perdedores do GP do Canadá de 2025

Local de muitos espetáculos no passado, a 44ª corrida do GP do Canadá de Fórmula 1 não foi a mais agitada por boa parte da corrida, com o pole George Russell nunca parecendo que iria perder a corrida. Mas uma batalha frenética no meio de grid deu muito o que falar, assim como Lando Norris. Veja quem foram os vencedores e perdedores da etapa de Montreal.

Vencedor: George Russell

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

A Mercedes ainda tem dificuldades com o calor, por isso esperava que uma frente fria canadense proporcionasse condições mais frescas do que o calor da Catalunha.

As temperaturas mais amenas certamente ajudaram George Russell a conquistar a pole com a melhor volta de sua vida, mas mesmo com o aumento da temperatura da pista no domingo, Russell estava praticamente garantido em sua primeira vitória de 2025.

Russell não precisou suar muito para se defender de qualquer desafio estratégico de Max Verstappen, e a vitória amplia ainda mais a excelente e consistente temporada que ele vem tendo em 2025, interrompida principalmente por fins de semana menos competitivos da equipe que estavam fora de seu próprio controle.

O campeonato pode ser uma luta a três entre as McLarens e Max Verstappen, mas Russell agora está mais próximo de Verstappen do que seu rival holandês está de Lando Norris.

Perdedor: Lando Norris

Lando Norris, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris desperdiçou um quinto e um potencial quarto lugar ao se chocar desajeitadamente com o companheiro de equipe Oscar Piastri. A semente para o seu fim de semana ruim foi plantada com o sétimo lugar na classificação, depois de cometer erros em suas voltas, apesar de ter se sentido mais confortável com a sensação de seu MCL39 na classificação.

Norris foi, então, um dos pilotos mais rápidos, se não o mais rápido, da corrida, lutando para voltar à liderança com uma estratégia alternativa que o levou a largar com os pneus duros. Mas todo esse trabalho foi destruído ao bater na traseira de Piastri enquanto perseguia uma diferença que, na verdade, não existia, com Piastri tendo a sorte de terminar sem danos.

Norris merece crédito por reconhecer imediatamente seu erro, mas ele precisa parar de cometer tantos erros. Piastri não está cometendo tantos erros, e está parecendo cada vez mais que esse será o fator decisivo no campeonato deste ano.

Vencedor: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Você poderia perdoar Max Verstappen por ter ficado louco com as perguntas incessantes sobre sua ameaça de suspensão de uma corrida, mas esse foi um ponto de discussão válido antes do fim de semana.

Mas a melhor resposta é sempre dada ao volante, e Verstappen teve um fim de semana sólido e limpo, superando as duas McLarens em um circuito que, teoricamente, deveria ter favorecido a equipe papaia.

O carro Red Bull de Verstappen não teve desempenho suficiente para ficar com Russell, mas ele venceu a outra Mercedes e ficou em segundo, o que foi simplesmente o melhor resultado possível. Uma corrida sem falhas.

Perdedor: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nunca há um momento de tédio na Ferrari, com Fred Vasseur enfrentando a mídia italiana na sexta-feira por causa de rumores sobre seu futuro, antes de outro fim de semana de sentimentos mistos na pista. Charles Leclerc provavelmente deveria ter se classificado perto da primeira fila, mas foi apenas o oitavo colocado, sofrendo com o ar sujo, pela qual ele assumiu a culpa.

Leclerc fez uma corrida sólida, mas discordou da estratégia de sua equipe e se sentiu confiante de que poderia fazer uma parada única, antes de ser chamado mais cedo para colocar outro conjunto de pneus duros, o que o levou a uma parada dupla. Foi um movimento de aversão ao risco, que praticamente garantiu que ele ficasse em sexto, em vez de arriscar para ver se havia um resultado melhor.

Lewis Hamilton foi na direção oposta, classificando-se em um sólido quinto lugar, o que levantou seu ânimo, antes de sofrer outra corrida terrível. Em sua defesa, Hamilton parece ter encontrado uma marmota muito infeliz em seu caminho, o que, segundo a equipe, lhe custou pelo menos 20 pontos de downforce em danos.

Não é culpa de Hamilton, mas o resultado final é mais um domingo decepcionante, que está começando a fazer com que seu mandato na Ferrari seja parecido com o Dia da Marmota do filme Feitiço do Tempo.

Vencedor: Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli é o terceiro mais jovem a chegar ao pódio na história da F1, e o fez em grande estilo. Sua volta de classificação não foi espetacular, mas ainda assim foi boa o suficiente para o quarto lugar, que se tornou o terceiro depois de uma bem calculada briga na primeira volta que o fez passar à frente da McLaren de Piastri.

O italiano de 18 anos manteve a pressão sobre Verstappen pelo segundo lugar e, momentaneamente, chegou a ficar à frente antes do pitstop do campeão mundial, mas se esforçou tanto para alcançar o holandês que começou a gastar demais os pneus. Isso levou à pressão de Piastri atrás, mas Antonelli se manteve firme para garantir seu primeiro pódio.

Sim, a melhora na forma da Mercedes no frio Circuito Gilles Villeneuve teve um papel importante, mas o desempenho sólido de Antonelli na corrida foi a maneira perfeita de se recuperar de uma rodada tripla difícil, durante a qual o jovem claramente teve dificuldades.

"Fiquei todo arrepiado. Esse é definitivamente um momento do qual vou me lembrar por muito tempo", disse Antonelli. Bom garoto.

Perdedor: Williams

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Se a expectativa era de que a Espanha fosse um fim de semana irregular para a Williams, no Canadá a equipe deveria ter conseguido se recuperar. Ela parecia estar no caminho certo para isso nos treinos, mas deu um grande passo para trás na classificação, o que deixou os pilotos perplexos, que se perguntaram se a mudança na direção do vento não teria afetado o delicado equilíbrio do FW47.

Os carros da Williams pareciam mais rápidos na corrida, mas foram prejudicados de outras formas. Alex Albon perdeu três posições na primeira volta quando foi parar na grama enquanto lutava com Franco Colapinto.

Em seguida, sua equipe se manteve por muito tempo em uma tentativa ambiciosa de uma parada única, o que fez com que ele caísse na classificação, para seu desgosto. Uma falha no motor encerrou um dia terrível.

Sainz acabou sendo promovido ao 10º lugar após a saída de Norris, mas teve que vir de muito longe depois de ser impedido na classificação. A julgar pelos lampejos de ritmo de corrida da equipe, essa foi uma oportunidade perdida.

Vencedores: Fernando Alonso e Nico Hulkenberg

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Alonso e Nico Hulkenberg, da Sauber merecem uma menção. Hulkenberg subiu de forma oportunista depois que o mar se separou à sua frente na primeira volta, mas no final foi o veterano de 43 anos que conseguiu o melhor lugar entre os demais no Canadá, em sétimo.

Com o desempenho melhorado da Aston Martin durante a rodada tripla, o verdadeiro Alonso também reapareceu. Embora o espanhol não seja uma pessoa que perca a motivação facilmente, é incrível como uma pequena mudança no desempenho pode levantar seu ânimo, passando de respostas mal-humoradas sobre a falta de desempenho de seu carro em abril para sua verdadeira personalidade combativa novamente, levando a luta para as outras equipes do meio de grid.

É um verdadeiro contraste com seu companheiro de equipe, que parecia desconectado com ou sem lesões nas mãos e, no final das contas, era apenas lento.

Derrotado: Racing Bulls

Liam Lawson, equipe do Racing Bulls Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Depois de dois finais de semana excelentes, a Racing Bulls se viu novamente no lado errado do pelotão intermediário. Isso se deveu, em grande parte, às suas posições no grid, com Isack Hadjar se classificando em nono, mas recebendo uma penalidade no grid por impedimento. O companheiro de equipe Liam Lawson ficou de fora no Q1 depois de não conseguir aquecer os pneus corretamente.

Depois de sofrer com a granulação dos pneus médios, Hadjar se deixou ultrapassar pelos rivais e ficou preso em um trem de DRS, com o VCARB 02 simplesmente não tendo ritmo suficiente para se livrar. Lawson largou do pitlane depois de adicionar uma nova unidade de potência ao seu conjunto, mas teve que se retirar devido a problemas de superaquecimento.

Foi um fim de semana para esquecer para a equipe, já que Aston Martin, Sauber e Haas pontuaram - a escuderia americana agora está empatada em pontos com a Racing Bulls. A equipe agora quer descobrir por que não foi competitiva em Montreal este ano em comparação com 2024, quando se classificou em quinto e terminou em oitavo com Daniel Ricciardo.

