Vencedor: Max Verstappen

O CEO da McLaren, Zak Brown, comparou Max Verstappen a um vilão de filme de terror. Você nunca está realmente livre dele, mesmo quando acha que está seguro, o tetracampeão sempre volta dos mortos.

O próprio Verstappen deve estar se perguntando como ainda está na luta pelo título, agradeçam a McLaren, principalmente, mas mesmo depois de chegar a ficar 104 pontos atrás, o holandês deixou o pé na porta e seguiu entregando uma performance hipnotizante atrás da outra. Dê um dedo e ele leva o seu braço. A McLaren já entregou praticamente uma mão inteira a ele neste ponto.

E ainda assim, Verstappen não deveria vencer esse campeonato. Mesmo que ele ganhe em Abu Dhabi, um pódio para Norris será suficiente. Mas, como em um clássico filme de John Carpenter, enquanto a morte final do assassino não aparece na tela, nada está decidido. E essa tensão persistente no ar simplesmente não vai embora. Em Woking, eles também sentem isso.

Perdedor: McLaren

A McLaren pode estar preocupada em ser superada por Verstappen, mas deveria se preocupar ainda mais em ser superada por si mesma. Pela segunda semana consecutiva, a equipe marcou um enorme gol contra com consequências graves.

O que deveria ter sido uma formalidade, uma dobradinha no campeonato de pilotos, virou agora um final de temporada tensa, na qual Norris precisa terminar em terceiro caso Verstappen vença. Como Las Vegas e Catar mostraram, isso está longe de ser garantido. A equipe precisa entregar um fim de semana impecável, mas a pressão será maior do que nunca.

E é impossível não sentir por Piastri, que parecia o homem a ser batido durante todo o fim de semana no Catar e agora está atrás de Verstappen, enquanto Norris poderia ter ajudado sua própria situação se tivesse completado uma volta final limpa na classificação. Ele não teve culpa por perder posição na largada para Verstappen já que largar do lado sujo do grid foi claramente uma enorme desvantagem. Mas, novamente: se você faz a pole, esse problema não existe.

Vencedor: Carlos Sainz

Se alguém tivesse sugerido que a Williams poderia conquistar um pódio no circuito de alta downforce de Losail, o pessoal de Grove provavelmente teria dado uma boa risada. Ou talvez você merecesse um emprego como palpiteiro em site de apostas. Nada no traçado de Doha deveria favorecer a Williams FW47, e mesmo a sprint, que rendeu um oitavo lugar para Carlos Sainz e um décimo para Alex Albon, já parecia um resultado sólido para a equipe.

Mas o grande nome da Williams, Sainz, tinha outros planos. Ele se classificou em sétimo, desta vez à frente de um forte Fernando Alonso, e depois superou ambos os pilotos da Mercedes com uma combinação de pilotagem agressiva, pitstops rápidos e pura velocidade.

“Chegamos neste fim de semana achando que seria o mais difícil do ano e, de repente, saímos dele com um pódio”, disse Sainz. “Não poderia estar mais orgulhoso.”

O resultado final é que a Williams agora está garantida para subir do nono lugar no ano passado para o quinto. Boa parte do mérito vai para Albon, que levou a equipe até ali, mas quando Albon viveu uma fase ruim, Sainz assumiu o bastão e trouxe o resultado para casa.

Perdedora: Ferrari

O presidente da Ferrari, John Elkann, disse após o GP do Brasil que queria pilotos que “falassem menos e pilotassem mais”, mas talvez ele devesse assistir aos onboards do Catar para entender como exatamente Charles Leclerc e Lewis Hamilton deveriam conduzir esse SF-25 completamente inguiável.

O carro da equipe virou um um cavalo bravo e indomável e Leclerc fez milagre ao não bater enquanto tentava chegar ao Q3. Ele conseguiu um oitavo lugar, mas só porque a Sauber (!) de Nico Hulkenberg e a Alpine (!) de Pierre Gasly se tocaram e Isack Hadjar teve problemas no fim.

A situação de Hamilton é ainda pior: duas eliminações consecutivas no Q1, que culminaram em um 12º lugar na corrida. Sua reação emocional após a classificação mostra que ele realmente vive o ponto mais baixo de sua carreira lendária. Fica a torcida para que tanto ele quanto a equipe consigam dar a volta por cima com o carro de 2026, no qual trabalham desde abril.

Esses carros de efeito solo têm sido nada menos do que traumáticos para Hamilton, apesar de um ou outro brilho esporádico na Mercedes.

Vencedor: Fernando Alonso

Enquanto seu companheiro de equipe canadense continua se debatendo, Fernando Alonso segue entregando performances vintage aos 44 anos, se classificando em quarto para a sprint e conquistando pontos nas duas corridas do fim de semana.

Isso prova ainda mais que fome e paixão superam a data de nascimento escrita no documento. Será empolgante ver o que o bicampeão mundial pode fazer em um carro concebido por Adrian Newey. Finalmente.

Perdedor: Mercedes

A Mercedes ficará bastante frustrada com o quinto e o sexto lugares depois de, por um breve momento, parecer ser a ameaça mais próxima da McLaren no início do fim de semana. Os 0s011 que George Russell perdeu para Verstappen na disputa pelo terceiro lugar no grid foram provavelmente o fator decisivo, já que, largando do lado sujo da pista, Russell escorregou e acabou perdendo três posições na primeira volta.

Enquanto isso, Kimi Antonelli perdeu uma posição para Sainz no primeiro pitstop e, dada a falta de ultrapassagens, isso basicamente selou sua prova, com o espanhol se mantendo à frente até o erro de Antonelli na última volta da corrida e que lhe custou o quarto lugar para Norris.

A boa notícia é que a Ferrari está completamente perdida, e a Red Bull é tão dependente de um único piloto, que o segundo lugar no campeonato está praticamente garantido.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!