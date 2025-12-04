F1: Verstappen aconselhou Antonelli a ignorar comentários "burros" após Catar
Italiano cometeu um erro na última volta que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris pela quarta posição em Losail
Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli recebeu uma chuva de comentários ruins e ameaças depois da última corrida de Fórmula 1 no Catar. Acontece que um erro do italiano na última volta, permitiu Lando Norris terminar a etapa em quarto e, assim, reduzir ao máximo o prejuízo para Max Verstappen.
Gianpiero Lambiase, engenheiro de Verstappen, informou o piloto pelo rádio que "parecia" que Antonelli teria deixado Norris passar. Na sequência, Helmut Marko endossou a ideia nas entrevistas após a corrida, apesar de Toto Wolff ter vindo a público para defender que tudo não havia passado de um erro não intencional.
A Red Bull precisou se pronunciar publicamente sobre o caso, se desculpando por ter levantando a ideia de que o italiano teria 'auxiliado' Norris na briga pelo título. Isso aconteceu, principalmente, porque as redes sociais de Kimi ficaram lotadas de comentários maldosos e ameaças.
Nesta quinta-feira (4), Antonelli conversou com a mídia e contou que Verstappen e Norris mandaram mensagem de apoio para ele, tentando ajudar após toda a repercussão negativa.
"Eu não posso dizer exatamente o que ele [Verstappen] me disse porque houve alguns palavrões. Mas ele me disse para não me preocupar com esse tipo de pessoa porque elas são burras e devo focar apenas no meu trabalho".
"Foi uma decepção, o primeiro dia foi difícil de lidar. Honestamente, eu nem entendi o motivo dos insultos, acho que algo deveria ser feito para regulamentar as redes sociais. Eu estava lutando pelo pódio e cometi um erro, eu nunca abriria mão de uma posição do jeito que eu sou. O Lambiase veio falar comigo e eu agradeci muito, recebi algumas mensagens legais do Verstappen e do Norris. Foi um gesto bonito", finalizou o italiano.
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários