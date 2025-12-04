Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Verstappen aconselhou Antonelli a ignorar comentários "burros" após Catar

Italiano cometeu um erro na última volta que permitiu a ultrapassagem de Lando Norris pela quarta posição em Losail

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli recebeu uma chuva de comentários ruins e ameaças depois da última corrida de Fórmula 1 no Catar. Acontece que um erro do italiano na última volta, permitiu Lando Norris terminar a etapa em quarto e, assim, reduzir ao máximo o prejuízo para Max Verstappen.

Leia também:

Gianpiero Lambiase, engenheiro de Verstappen, informou o piloto pelo rádio que "parecia" que Antonelli teria deixado Norris passar. Na sequência, Helmut Marko endossou a ideia nas entrevistas após a corrida, apesar de Toto Wolff ter vindo a público para defender que tudo não havia passado de um erro não intencional.

A Red Bull precisou se pronunciar publicamente sobre o caso, se desculpando por ter levantando a ideia de que o italiano teria 'auxiliado' Norris na briga pelo título. Isso aconteceu, principalmente, porque as redes sociais de Kimi ficaram lotadas de comentários maldosos e ameaças.

Nesta quinta-feira (4), Antonelli conversou com a mídia e contou que Verstappen e Norris mandaram mensagem de apoio para ele, tentando ajudar após toda a repercussão negativa.

"Eu não posso dizer exatamente o que ele [Verstappen] me disse porque houve alguns palavrões. Mas ele me disse para não me preocupar com esse tipo de pessoa porque elas são burras e devo focar apenas no meu trabalho".

"Foi uma decepção, o primeiro dia foi difícil de lidar. Honestamente, eu nem entendi o motivo dos insultos, acho que algo deveria ser feito para regulamentar as redes sociais. Eu estava lutando pelo pódio e cometi um erro, eu nunca abriria mão de uma posição do jeito que eu sou. O Lambiase veio falar comigo e eu agradeci muito, recebi algumas mensagens legais do Verstappen e do Norris. Foi um gesto bonito", finalizou o italiano.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam
F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"

F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

Últimas notícias

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros