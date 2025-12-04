Andrea Kimi Antonelli recebeu uma chuva de comentários ruins e ameaças depois da última corrida de Fórmula 1 no Catar. Acontece que um erro do italiano na última volta, permitiu Lando Norris terminar a etapa em quarto e, assim, reduzir ao máximo o prejuízo para Max Verstappen.

Gianpiero Lambiase, engenheiro de Verstappen, informou o piloto pelo rádio que "parecia" que Antonelli teria deixado Norris passar. Na sequência, Helmut Marko endossou a ideia nas entrevistas após a corrida, apesar de Toto Wolff ter vindo a público para defender que tudo não havia passado de um erro não intencional.

A Red Bull precisou se pronunciar publicamente sobre o caso, se desculpando por ter levantando a ideia de que o italiano teria 'auxiliado' Norris na briga pelo título. Isso aconteceu, principalmente, porque as redes sociais de Kimi ficaram lotadas de comentários maldosos e ameaças.

Nesta quinta-feira (4), Antonelli conversou com a mídia e contou que Verstappen e Norris mandaram mensagem de apoio para ele, tentando ajudar após toda a repercussão negativa.

"Eu não posso dizer exatamente o que ele [Verstappen] me disse porque houve alguns palavrões. Mas ele me disse para não me preocupar com esse tipo de pessoa porque elas são burras e devo focar apenas no meu trabalho".

"Foi uma decepção, o primeiro dia foi difícil de lidar. Honestamente, eu nem entendi o motivo dos insultos, acho que algo deveria ser feito para regulamentar as redes sociais. Eu estava lutando pelo pódio e cometi um erro, eu nunca abriria mão de uma posição do jeito que eu sou. O Lambiase veio falar comigo e eu agradeci muito, recebi algumas mensagens legais do Verstappen e do Norris. Foi um gesto bonito", finalizou o italiano.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!