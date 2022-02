Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão mundial da Fórmula 1, Max Verstappen, se despediu do último dia de pré-temporada de 2022 em Barcelona com o quarto melhor tempo do dia e o quinto ao longo dos três dias, usando um composto mais duro que os rivais. Mas mesmo terminando atrás da Mercedes, o holandês não mostrou preocupação com o balanço dos três dias.

Mesmo com as cinco bandeiras vermelhas que afetaram sua última sessão com o carro na sexta de manhã, Verstappen foi um dos mais acumulou quilometragem ao longo dos três dias, escapando ainda de maiores problemas, enquanto seu companheiro, Sergio Pérez, teve incidentes com o RB18.

Concluído o último dia, o holandês compartilhou suas sensações iniciais e reconheceu que está bem satisfeito com o que viu até aqui, mesmo vendo que ainda seja cedo mais para falar de rendimento e diferenças entre as equipes.

"É difícil de dizer, mas acredito que o mais positivo é que o carro funciona sem problemas e que estou feliz com o balanço. Mas nos testes do Bahrein e na primeira corrida, os carros serão diferentes. Assim, só me concentro em fazer muitas voltas e tentar entender cada aspecto do carro", disse Verstappen.

Se alguns pilotos se queixaram dos carros extremamente pesados, para Verstappen isso não representa um problema. "Sim, o peso em geral subiu, mas gostei de pilotá-lo. Tem um equilíbrio bem estável e acredito que de fora eles também pareçam genais".

Em referência a se o rendimento do RB18 era o esperado ou não, o holandês não entrou a fundo nisso, explicando que não se saberá a diferença real até o GP do Bahrein: "Não sei, não prestei atenção nos tempos de volta ainda. Analisaremos isso no Q3 do Bahrein".

