Max Verstappen terminou o dia de treinos do GP de Mônaco de Fórmula 1 em 2 e 10° lugar. O holandês não se acidentou, mas se envolveu em mais de um incidente com estreantes. Além disso, ele tem esperança na Red Bull, apesar de acreditar que a Ferrari foi quem teve o maior avanço este fim de semana.

"Mônaco é sempre meio complicado com o tráfego, mas eu diria que hoje teve dois momentos bem perigosos, um no TL1 e outro no TL2, o que não é o ideal. Eu sei que é só treino, mas poderia ter acontecido um acidente bem sério. Se você não recuar a tempo, se não ler bem a situação. Mas, felizmente, deu tudo certo", disse o tetracampeão, em referência a lances com Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto.

Verstappen também falou sobre o ritmo na pista e alterações feitas pela Red Bull. "O TL1 foi bem positivo, mas aí fizemos algumas mudanças pro TL2 pra ver até onde a gente poderia forçar o equilíbrio do carro, e acho que acabamos exagerando um pouco. Já não dava mais para atacar as curvas do jeito que eu gostaria e aí você acaba perdendo muito ritmo — o tempo de volta simplesmente não aparecia".

"Não espero que sejamos os mais rápidos, mas claro que queremos estar muito mais próximos do que estivemos no TL2. Ainda assim, estou confiante de que podemos nos aproximar bastante", falou.

O holandês terminou revelando que o surpreendeu nas sessões de hoje: "A Ferrari parece muito, muito rápida. As McLarens estavam bem próximos também, mas se você olhar o ritmo ao longo da temporada, acho que a Ferrari deu mais um grande passo aqui".

