F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Pela primeira vez desde que entrou na Fórmula 1, a Red Bull está utilizando uma unidade de potência própria, fabricada em Milton Keynes em parceria com a Ford. Com o início dos testes no Bahrein esta semana, as equipes estão podendo avaliar com mais profundidade o trabalho das rivais e o desempenho do time austríaco surpreendeu, provocando comentários de figuras importantes no paddock.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff disse na quarta-feira (11) que "o carro e a unidade de potência da Red Bull são a referência no momento", admitindo que "esperava que eles fossem piores do que são, porque fizeram um trabalho muito bom". Questionado sobre a fala do empresário austríaco, Max Verstappen foi direto e falou que, para ele, o comentário "soa mais como uma tática de distração".

"Quer dizer, vamos olhar para os últimos 10 anos de testes. Acho que não dá para dizer quem será o campeão mundial no primeiro dia, especialmente com um regulamento novo como este. Para mim, soa mais como uma tática de distração, mas tudo bem. Eu foco no que estamos fazendo com a equipe, porque ainda há muito a aprender. Esse novo regulamento é tão complexo que só queremos completar nossas voltas", admitiu a imprensa nesta quinta-feira.

O tetracampeão visitou a fábrica da Red Bull no fim do ano passado para acompanhar o desenvolvimento do motor de 2026 e, apesar dos elogios como os de Wolff e de acreditar que tem feito uma boa pré-temporada, sabe que ainda é muito cedo para tirar conclusões.

"O começo que tivemos foi muito bom e todos estão muito felizes com isso. O número de voltas que fizemos ontem, por exemplo, é ótimo, é exatamente o que queremos, mas [a vitória] não é algo garantido. Eles [a equipe Red Bull] vêm trabalhando há muitos anos para estar prontos para esse momento, mas se será suficiente para vencer, eu não sei. No momento, você não tem ideia se é o caso", explicou.

"O que você vê aqui não será o que verá em Melbourne, para muitos carros e motores. É normal que outras pessoas estejam escondendo desempenho e talvez tentando nos fazer parecer muito bons. Ao mesmo tempo, não nos importamos, só focamos em nós mesmos. Tentamos fazer o melhor possível, mas estou feliz, claro, com a forma como tudo começou. Ao mesmo tempo, ainda há uma margem enorme para melhorias, por causa da complexidade de tudo", concluiu.

