Max Verstappen admitiu que sua batida com George Russell durante o GP da Espanha de Fórmula 1 "não foi correto e não deveria ter acontecido". Depois dos ânimos se acalmarem, o holandês entendeu que a manobra foi mais dura do que o permitido pelas regras.

O tetracampeão terminou em apenas 10° colocado depois de ser punido em 10 segundos pela incidente, além de três pontos na super licença, o que o coloca muito perto de ser barrado por uma corrida.

Tudo começou a dar errado para o holandês na volta 61, quando o Safety Car deixou a pista e ele perdeu seu terceiro lugar para Charles Leclerc. Verstappen estava usando pneus duros e não conseguiu se defender do ataque da Ferrari.

Ao mesmo tempo, ele tinha Russell em seu encalço. Os dois disputaram posição na parte interna da Curva 1, com o holandês sendo obrigado a usar a saída da pista para evitar uma colisão, o que lhe garantiu alguma vantagem.

A Red Bull instruiu o holandês a devolver a posição, apesar de Max acreditar que não havia motivo para tal. Foi nesse momento que a batida aconteceu na Curva 5.

"Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até a saída do safety car", postou Verstappen no Instagram.

"Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após o reinício do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi certa e não deveria ter acontecido".

"Sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem estar à flor da pele. Vocês ganham alguns juntos, perdem alguns juntos. Vejo vocês em Montreal".

A postagem foi uma mudança de mentalidade de Verstappen, que, alimentado pela frustração durante a corrida, estava insatisfeito por ter sido solicitado a ceder o lugar para a Mercedes de Russell.

Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de Verstappen, disse pelo rádio: "Max, você pode deixar Russell passar, por favor? Deixe Russell passar".

"Não, eu estava na frente", respondeu Verstappen. "Que merda é essa?"

"Meu conselho é deixá-lo passar".

"Cara, eu estava na frente. Ele simplesmente me tirou da pista".

"Mas essas são as regras. É com essas regras que temos de jogar. É uma pena, mas são as regras".

Verstappen pareceu diminuir a velocidade e deixar a Mercedes passar na aproximação da curva 5, depois acelerou novamente antes que Russell passasse completamente, atingindo a Mercedes na traseira.

Sua resposta na mídia social um dia após o evento veio em meio a críticas generalizadas à manobra, com Russell afirmando que foi "muito deliberada".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Peter Fox / Getty Images

"É algo que eu já vi várias vezes em corridas simuladas e no iRacing. Nunca vi isso em uma corrida de F1", disse Russell.

"Colocamos nossas vidas em risco. Temos sorte de os carros serem tão seguros quanto são hoje em dia. Não devemos dar isso por garantido".

"Como eu disse, cabe aos comissários de bordo determinar se foi deliberado ou não. Se eles acharem que foi deliberado, terão de fazer uma pergunta difícil".

Por outro lado, Christian Horner, foi obviamente mais defensivo em relação ao seu piloto quando perguntado sobre o incidente na coletiva de imprensa após a corrida.

"Ele estava obviamente chateado porque, em primeiro lugar, Leclerc o atingiu na reta. Depois, foi atingido na curva 1 por George. E, do jeito que esses regulamentos estão agora, tudo se resume a onde está o eixo dianteiro", disse ele.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"E assim você tem... E os pilotos conhecem as regras e são as regras que eles estão seguindo. Agora, a discussão é: George estava sob controle naquele momento? Ele teria feito a curva? Já vimos muitas ocasiões este ano em que foram aplicadas penalidades".

"Vimos que foram anotados. Vimos que foi para os comissários de bordo. A próxima coisa é esperar receber uma punição. Então, foi por isso que eu disse, OK, quer saber? Vamos ter que desistir deste lugar".

Ao somar mais três pontos em sua super licença, Verstappen precisará fazer corridas completamente limpas nas próximas duas etapas, mas está em uma área extremamente cinzenta até o fim da temporada.

Ele ganhou seus dois primeiros pontos de penalidade no atual período de 12 meses após o GP da Áustria do ano passado, em 30 de junho, depois de colidir com Norris na Curva 3. Mas mesmo depois que esses pontos "expirarem" este ano, ele ainda estará a três pontos de uma proibição de corrida.

Verstappen permanecerá nessa posição até depois de 27 de outubro, quando expirarão os dois pontos que recebeu por empurrar Norris para fora da pista no México.

