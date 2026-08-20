F1 - Verstappen admite: "Estava mais perto de me aposentar do que de trocar de equipe”

Após renovar com a Red Bull até 2030, Max Verstappen admitiu que sua aversão às novas regras da Fórmula 1 foi um fator que pesou para ele considerar mais a aposentadoria que a troca de equipe.

Verstappen foi alvo de rumores persistentes de que iria para a McLaren, embora o Motorsport.com apurou que esses rumores tenham sido alimentados por sua equipe de assessoria por meio da mídia holandesa como uma tática de negociação com a Red Bull.

Max figurava entre os críticos mais veementes da nova era técnica de 2026 – e agora afirma que foi isso, e não a queda no desempenho competitivo da Red Bull, que influenciou seu processo de decisão antes da renovação do contrato.

“Eu estava mais perto de me aposentar do que de trocar de equipe”, disse ele à mídia, incluindo o Motorsport.com, em Zandvoort. “Tenho que admitir que, depois das primeiras corridas, falei para o Laurent [Mekies, chefe da Red Bull]: ‘Não venha com nenhum tipo de pergunta sobre o futuro, porque eu nem sei se quero ficar’. Mas, sinceramente, sempre mantivemos isso muito em aberto".

“Adoro correr. Tive muitas conversas muito boas com a F1, mas também com a FIA [sobre os regulamentos]. Estamos caminhando aos poucos em direção a algo que fica cada vez melhor. Então, da minha parte também, me adaptei, aceito a situação em que acho que todos estamos e estou apenas tentando tirar o melhor proveito disso".

“E acho que, com o prazo do novo contrato, abrem-se as portas para quando os V8s vierem, possivelmente analisarmos isso novamente".

Retorno dos V8s e valorização do motor de combustão interna

No momento, o término do novo contrato de Verstappen coincide com a última temporada dos atuais regulamentos técnicos, considerando que o 'Pacto de Concórdia' expira no final de 2030.

Já existe um amplo consenso entre as principais partes interessadas, incluindo a FIA e o detentor dos direitos comerciais, para adotar um formato mais tradicional, no qual a parte elétrica tenha um impacto menos determinante nas corridas.

A adoção, nesta temporada, de uma fórmula em que a proporção entre a potência do motor de combustão interna (ICE) e a energia elétrica é próxima de 50/50 tem sido criticada por transformar as corridas em um espetáculo artificial, no qual os níveis relativos da bateria se sobrepõem à habilidade do piloto. Essa proporção mudará nas próximas temporadas em favor do ICE, mas isso é visto como um compromisso, e não como uma solução ideal.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deixou claro que não apenas deseja que a próxima fórmula se concentre em motores V8 aspirados com contribuição elétrica mínima, como também está disposto a lutar para antecipar essa mudança para 2030, em vez de 2031.

Isso implicará algumas negociações com as montadoras, algumas das quais querem manter a turboalimentação, mas há um consenso geral de que o formato das próximas regras precisa ser acordado até o final desta temporada para dar tempo suficiente para o desenvolvimento.

Isso, por sua vez, influenciará a trajetória de Max à medida que 2030 se aproxima. Apurou-se que seu novo contrato não apenas inclui um aumento salarial, mas também garante mais liberdade para ele participar de outras atividades fora da F1.

“Sempre disse isso, e já dizia quando Dietrich [Mateschitz, fundador da Red Bull] ainda estava vivo: meu objetivo e meta são encerrar minha carreira nesta equipe. E acho que estamos chegando perto disso".

“Quero dizer, é claro que ainda há muitos anos pela frente, mas esse continua sendo o objetivo. É por isso que estou muito orgulhoso de renovar e tentar voltar ao topo".

“Já experimentamos muitas vezes o que é estar no topo. É por isso que acho que estamos muito motivados, é claro, para tentar chegar lá de novo".

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