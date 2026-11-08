Pelo terceiro ano consecutivo, Max Verstappen fez uma corrida de recuperação incrível e terminou em segundo no GP de São Paulo de Fórmula 1 apesar de ter dito que não acreditava que isso aconteceria.

Enquanto em 2024 ele venceu partindo da 17ª posição no grid e, no ano passado, saiu do pit lane para subir ao pódio, Verstappen terminou a corrida do Brasil deste ano em segundo lugar, após largar na 21ª posição.

Sua largada, no entanto, não saiu exatamente como planejado, como o a Verstappen reconheceu na coletiva de imprensa pós-corrida:

"Para ser sincero, meu tempo de reação na largada foi muito lento porque eu estava segurando a embreagem da maneira errada. Tive que reagir muito rapidamente e, por isso, saí devagar da linha de largada; esse foi o meu erro", admitiu o tetracampeão mundial.

"Depois, tive um pouco de azar nas três primeiras curvas, onde havia um engarrafamento: três ou quatro carros na minha frente basicamente bloqueando meu espaço para ultrapassar. Na verdade, Lewis [Hamilton] fez uma primeira volta muito boa; ele conseguiu passar por esses carros com facilidade. Fiquei um pouco decepcionado por não ter conseguido avançar da mesma forma".

Depois disso, porém, Verstappen atravessou o pelotão como uma faca quente na manteiga e logo conseguiu ultrapassar também seu rival no campeonato de 2021.

“Mas então, em duas voltas, eu já estava voando entre os carros, em quase todas as curvas. Acho que tínhamos muito mais aderência do que a maioria no meio do pelotão. Não sei em que volta entrei no top 10, mas tudo aconteceu muito rápido".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen então continuou sua investida em direção às posições do pódio e chegou a parecer ter uma chance real de vitória. Após a primeira rodada de pit stops, no entanto, o RB22 não parecia mais o mesmo, concluiu o holandês após a corrida.

“Assim que mudei para os pneus slicks, o carro começou a apresentar um excesso de sobreviragem extremo nas curvas de alta velocidade, o que tornou a pilotagem extremamente difícil”, disse ele.

“Precisamos entender se algo quebrou no carro, se houve algum tipo de perda aerodinâmica ou algo do tipo, porque isso não era normal. Estou aqui, é claro, muito feliz com o segundo lugar, mas, ao mesmo tempo, sei que poderia ter sido melhor se o carro estivesse em boas condições".

“Infelizmente, não foi o caso. Na verdade, fiz a maior parte da corrida com um carro que não estava em boas condições".

Foi exatamente por isso que Verstappen inspecionou imediatamente a traseira do carro depois de sair, para verificar se havia algum dano.

A Red Bull já havia reconhecido durante a corrida que percebia uma perda de downforce traseiro nos dados, mas, naquele momento, a equipe liderada por Laurent Mekies ainda não sabia se, ou onde, o holandês poderia ter sofrido danos.

“Mas precisamos entender por que ou o que deu errado com o carro assim que mudamos para os pneus slick, porque mesmo quando voltei para os pneus Inter no final, o carro estava completamente diferente do que estava na minha primeira etapa. Isso mostra que há algo errado”, disse Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mesmo assim, subir da 21ª posição para a segunda ainda foi uma conquista impressionante, que também lhe rendeu o prêmio de Piloto do Dia. As recuperações no Circuito d , em Interlagos, já se tornaram quase uma tradição, mas Verstappen ressalta que gostaria de quebrar essa tendência no ano que vem e, de preferência, evitar uma penalidade no grid no Circuito d , em São Paulo.

“Talvez no ano que vem eu adorasse largar um pouco mais à frente, em vez de largar do fundo do grid ou do pit lane, mas vamos descobrir no ano que vem”, disse o atual segundo colocado na classificação do campeonato.

“Gosto de corridas assim, mas no ano que vem, vamos tentar largar um pouco mais à frente, por favor. Seria ótimo começar assim".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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