F1: Verstappen admite ter aconselhado Lambiase a aceitar proposta da McLaren
Tetracampeão se pronunciou pela primeira vez após anúncio da saída do engenheiro de corrida no fim do ano que vem
Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen admitiu não ter problema com a ida de Gianpiero Lambiase para a McLaren. O engenheiro de corrida do holandês anunciou recentemente que deixará a Red Bull no fim de 2027 para embarcar em uma nova aventura no time de Woking, assumindo o cargo de Diretor de Corrida.
Lambiase é engenheiro de corrida do holandês há dez anos, desde a estreia de Verstappen na Red Bulll, quando substituiu Daniil Kvyat. Juntos, viveram diversos momentos marcantes e construíram uma relação que Helmut Marko certa vez descreveu como um "casal de longa data".
Em evento organizado pela emissora Viaplay, em um teatro na capital holandesa, o tetracampeão comentou sobre a saída do engenheiro e, além de destacar o orgulho pelos momentos juntos, admitiu ter incentivado Lambiase a aceitar a oferta da McLaren.
“Sabe, tenho um ótimo relacionamento com a GP. Conversamos sobre isso e ele me contou qual era a proposta. Então eu disse: "Você seria burro se não aceitasse", revelou Verstappen. “Ele falou que queria ouvir da minha boca. Eu respondi: ‘[Você] precisa aceitar’".
As ambições profissionais do engenheiro influenciaram a decisão, mas segundo o piloto holandês, a vida pessoal de Lambiase também teve um peso significativo. “Para ele, é uma oferta incrível, inclusive em termos de cargo. E, no fim das contas, você também pensa na família e na segurança de vida. Essas são coisas importantes", explicou.
Max Verstappen e Gianpiero Lambiase compartilharam todos os sucessos do holandês na Red Bull.
Foto: Red Bull Content Pool
Apesar da despedida iminente, Verstappen relativiza o impacto da separação, ressaltando os sucessos que conquistaram e a possibilidade de que os caminhos se cruzem novamente. “Já alcançamos tudo juntos, várias vezes. Ganhamos muito e isso não muda. Nós dois ainda somos jovens, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Talvez um dia voltemos a trabalhar juntos", continuou.
O que permanece, acima de tudo, é o vínculo pessoal entre eles. “Somos, de qualquer forma, amigos para a vida toda e isso torna tudo muito menos difícil. Todo mundo tem objetivos e sonhos, não é? Também não posso dizer: ‘Não, quero que você fique aqui’. No fim das contas, você também quer seguir em frente. Todo mundo tem seus próprios objetivos na vida", finalizou.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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