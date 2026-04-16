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F1: Verstappen admite ter aconselhado Lambiase a aceitar proposta da McLaren

Tetracampeão se pronunciou pela primeira vez após anúncio da saída do engenheiro de corrida no fim do ano que vem

Mike Mulder
Mike Mulder
Publicado:
Verstappen lobt neuen Renningenieur: Lambiase fehlt, Rennie springt ein

Tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen admitiu não ter problema com a ida de Gianpiero Lambiase para a McLaren. O engenheiro de corrida do holandês anunciou recentemente que deixará a Red Bull no fim de 2027 para embarcar em uma nova aventura no time de Woking, assumindo o cargo de Diretor de Corrida.

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Lambiase é engenheiro de corrida do holandês há dez anos, desde a estreia de Verstappen na Red Bulll, quando substituiu Daniil Kvyat. Juntos, viveram diversos momentos marcantes e construíram uma relação que Helmut Marko certa vez descreveu como um "casal de longa data". 

Em evento organizado pela emissora Viaplay, em um teatro na capital holandesa, o tetracampeão comentou sobre a saída do engenheiro e, além de destacar o orgulho pelos momentos juntos, admitiu ter incentivado Lambiase a aceitar a oferta da McLaren. 

“Sabe, tenho um ótimo relacionamento com a GP. Conversamos sobre isso e ele me contou qual era a proposta. Então eu disse: "Você seria burro se não aceitasse", revelou Verstappen. “Ele falou que queria ouvir da minha boca. Eu respondi: ‘[Você] precisa aceitar’". 

As ambições profissionais do engenheiro influenciaram a decisão, mas segundo o piloto holandês, a vida pessoal de Lambiase também teve um peso significativo. “Para ele, é uma oferta incrível, inclusive em termos de cargo. E, no fim das contas, você também pensa na família e na segurança de vida. Essas são coisas importantes", explicou. 

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase deelden alle successen van de Nederlander bij Red Bull.

Max Verstappen e Gianpiero Lambiase compartilharam todos os sucessos do holandês na Red Bull.

Foto: Red Bull Content Pool

Apesar da despedida iminente, Verstappen relativiza o impacto da separação, ressaltando os sucessos que conquistaram e a possibilidade de que os caminhos se cruzem novamente. “Já alcançamos tudo juntos, várias vezes. Ganhamos muito e isso não muda. Nós dois ainda somos jovens, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Talvez um dia voltemos a trabalhar juntos", continuou. 

O que permanece, acima de tudo, é o vínculo pessoal entre eles. “Somos, de qualquer forma, amigos para a vida toda e isso torna tudo muito menos difícil. Todo mundo tem objetivos e sonhos, não é? Também não posso dizer: ‘Não, quero que você fique aqui’. No fim das contas, você também quer seguir em frente. Todo mundo tem seus próprios objetivos na vida", finalizou. 

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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