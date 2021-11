Max Verstappen diz que "absolutamente" aproveitaria a oportunidade para usar o nº 1 em seu carro se vencesse o título da Fórmula 1. O holandês chega ao GP de São Paulo neste fim de semana liderando Lewis Hamilton por 19 pontos no campeonato, com quatro corridas restantes na temporada.

O piloto da Red Bull conquistou vitórias consecutivas nos Estados Unidos e no México para aumentar sua vantagem e tem a chance de estendê-la com a corrida sprint de sábado, que oferece três pontos ao ganhador.

Desde a introdução dos números permanentes na F1 em 2014, o #1 foi reservado para uso do campeão, caso deseje. E esse foi justamente o último ano em que isso aconteceu, com Sebastian Vettel após o título de 2013. Hamilton sempre optou por manter seu #44, enquanto o único outro vencedor desde então, Nico Rosberg, se aposentou ao ganhar o campeonato.

Verstappen tornou-se famoso por utilizar o #33 em toda sua carreira na F1, mas confirmou na quinta-feira antes do GP de São Paulo que estaria interessado em mudar para o #1 se levar o troféu da atual temporada.

"Com certeza", respondeu o holandês quando questionado se faria a troca. "Quantas vezes você tem a oportunidade de dirigir com o número um? E é bom para produtos também! Portanto, é inteligente fazer isso!"

A tradição existe em várias categorias, mas muito poucos optam por se 'separar' de seu número permanente devido à forte associação que a maioria tem com sua imagem de marca.

A única vez que Hamilton adicionou o algarismo ao seu carro desde a introdução dos permanentes foi durante os treinos de abertura para o GP de Abu Dhabi 2018, quando ele já havia garantido o título para a Mercedes.

Ele disse depois que não gostou de usá-lo "de jeito nenhum", mas "achou que seria legal" tentar.

No MotoGP, o recém-coroado campeão Fabio Quartararo disse recentemente que manterá o seu #20 para a próxima temporada, seguindo uma tendência definida pelos seus antecessores Joan Mir e Marc Márquez.

Os pilotos da Penske na Indy Josef Newgarden, Will Power e Simon Pagenaud optaram por usar o #1 após suas vitórias na última década, mas o seis vezes ganhador Scott Dixon manteve o #9 pela Chip Ganassi para defender seu primeiro campeonato, conquistado em 2003.

