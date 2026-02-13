F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"

Max Verstappen não foi para a pista na quinta-feira, durante os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, mas as manchetes foram dominadas pelo tetracampeão mundial.

O piloto da Red Bull cumpriu seus compromissos com a imprensa e compartilhou suas opiniões sobre os novos regulamentos, descrevendo a nova era da F1 como "Fórmula E com esteroides" e "anti-corrida".

Além do gerenciamento de energia, outro termo que continua dominando as conversas no paddock é a taxa de compressão da unidade de potência da Mercedes. Toto Wolff afirmou que o suposto truque do motor – pelo qual a Mercedes cumpre o limite de 16:1 durante os testes estáticos, mas atinge uma taxa maior em funcionamento – faz apenas uma pequena diferença.

O chefe da equipe Mercedes estimou o ganho em 2-3 cv, mas Verstappen claramente vê as coisas de forma diferente.

Quando o Motorsport.com questionou sobre os comentários durante a coletiva de imprensa, o tetracampeão mundial respondeu: “Com certeza você tem que adicionar um zero a isso! E talvez até mais. Mas, sabe, eu entendo perfeitamente o que eles estão tentando fazer hoje.”

Com essas palavras, Verstappen sugeriu que a Mercedes está tentando desviar a atenção. Ao colocar a Red Bull como favorita – algo que várias equipes clientes da Mercedes também fizeram – Wolff espera passar despercebido, na visão de Verstappen, principalmente com a FIA enfrentando uma decisão importante sobre a taxa de compressão.

Verstappen está convencido de que a Mercedes está longe de mostrar todo o seu potencial no Bahrein.

“Bem, posso dizer uma coisa: espere até Melbourne e veja quanta potência eles vão descobrir de repente. Eu já sei disso agora”, afirmou.

Segundo Verstappen, a Mercedes está escondendo o jogo de forma extrema, muito mais do que a maioria das outras equipes do grid da F1.

“Eles obviamente estão tentando desviar o foco para nós porque demos muitas voltas na quarta-feira. Mas você tem que olhar pelos dois lados. Espere até Melbourne e veja o quão rápido eles vão andar de repente em todas as retas.”

Verstappen considera absurdo que a Red Bull esteja sendo impulsionada pelos rivais como favorita.

“Vamos olhar para os últimos 10 anos de testes de inverno”, acrescentou. “Acho que não dá para dizer quem era o campeão mundial no primeiro dia, especialmente com um novo regulamento como este.”

“Para mim, pessoalmente, é mais uma tática. Mas tudo bem. Quero dizer, estou focado no que estamos fazendo aqui com a equipe. Porque, honestamente, para nós, ainda há muito o que aprender. Este novo regulamento é tão complexo que só queremos dar nossas voltas. E, sim, vamos ver o que acontece.”

O fato de a Fórmula 1 ser tão política atualmente não o irrita, segundo Verstappen: “Não, todos podem dizer o que quiserem. Cheguei a um ponto em que isso já não me incomoda nem um pouco. Não me afeta, principalmente se o carro não for bom de pilotar. Aí estou ocupado com outras coisas, trabalhando duro para deixar o carro GT3 em uma boa posição, por exemplo.”

