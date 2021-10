Max Verstappen não acredita que a Red Bull tenha ritmo para vencer a Mercedes no GP da Turquia de Fórmula 1, onde largará em segundo, ao lado de Valtteri Bottas. O rival do holandês pelo título, Lewis Hamilton, liderou a qualificação em Istambul, mas vai começar a corrida em 11º como resultado da penalidade do grid que receberá por utilizar o quarto motor da temporada.

Depois de se classificar em terceiro lugar, 0,328s mais lento que o heptacampeão à 0,198s do finlandês, o atual vice-líder do campeonato foi questionado se acha que sua equipe tem desempenho suficiente para ganhar a prova de domingo e ele respondeu: "Não, mas é claro que vamos tentar e ver o que podemos fazer."

Verstappen teve uma abertura frustrante de dois dias de ação na pista em Istambul - lutando com saídas de frente e traseira durante o TL2 e rodando no TL3 e começo do Q1 da classificação.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, afirmou após o treino de sexta-feira que sua equipe teve "uma noite agitada com os engenheiros e também em Milton Keynes" para tentar consertar a "bagunça no equilíbrio" do piloto.

Max disse que, como resultado desse trabalho, a escuderia "fez algumas melhorias decentes em comparação a quando estavam se esforçando um pouco mais para entender como serem rápidos".

Ele acrescentou: "O time tentou trabalhar nisso e acho que na qualificação foi um pouco melhor, mas é claro que ainda não foi perfeito. Ainda estava muito contente com o resultado no final e com a volta em si. Realmente não posso ficar muito desapontado."

Verstappen subirá uma posição no grid em relação ao resultado da qualificação devido à penalização de Hamilton. Seu rival pelo título começará fora dos dez primeiros - embora com os mesmos pneus médios dele e de Bottas.

No entanto, o holandês está pessimista sobre partir do lado esquerdo do grid, longe da linha de corrida, ao lado do finlandês - no mesmo local onde ele largou mal no GP da Turquia do ano passado.

"Não acho que seja um bom lugar - por dentro", disse o piloto. “Porque não há aderência na linha interna. Veremos como as coisas correrão."

F1 AO VIVO: Bottas HERDA POLE, Hamilton larga em 11º e Verstappen sai de 2º na Turquia; veja debate | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: