F1: Verstappen ainda pode ser suspenso do GP da Áustria; entenda

Max Verstappen pode ter escapado do fim de semana do GP do Canadá de Fórmula 1 sem mais nenhum ponto de penalidade, mas ainda não pode ficar tranquilo. A ameaça permanecerá até o GP da Áustria, pois os dois primeiros pontos de penalidade não expiram até 30 de junho, dia seguinte à corrida em Spielberg.

O holandês pode até ser suspenso antes da corrida austríaca, já que os comissários podem distribuir pontos por infrações graves nos treinos livres ou na classificação. O piloto da Red Bull terá de sair de todas as cinco sessões - três treinos livres, classificação e corrida - sem uma única falha.

Se for suspenso, Verstappen definitivamente não participará do GP da Grã-Bretanha. Caso passe imune pelo fim de semana na Áustria, os próximos dois pontos só expiram em 27 de outubro.

Após o GP do Canadá, os pontos na superlicença estão desta forma: Verstappen é o "líder" com 11 pontos, seguido por Lawson e Stroll com 6. Hülkenberg e Piastri têm 4 pontos e Norris está com 3. Ocon, Bearman, Albon, Alonso, Sainz, Colapinto e Tsunoda têm 2 pontos, enquanto Russell tem 1 até o momento.

