Lando Norris reassumiu a liderança do campeonato de Fórmula 1 depois de vencer de maneira totalmente dominante no México e, depois, aumentou ainda mais a diferença para Oscar Piastri ao também triunfar em São Paulo, enquanto Max Verstappen terminou em terceiro nas duas oportunidades.

Depois de Norris se redimir com o traçado de Interlagos - após uma corrida caótica em 2024, quando ele perdeu a liderança e terminou apenas em sexto por erros próprios - e Verstappen dar outro show de ultrapassagens, os dois pilotos estão separados por 49 pontos.

No entanto, eles ainda estão separados por Piastri, que tem um déficit de 24 pontos para o companheiro de equipe e apenas 25 de vantagem sobre Max.

A briga daqui para frente está apenas entre os três, já que, matematicamente, George Russell só conseguiria se manter na disputa se tivesse vencido a corrida em São Paulo. Agora a questão que fica é: o que Norris, Piastri ou Verstappen precisam fazer se quiserem conquistar o título?

Lando Norris pode ser segundo em todas as corridas

Nada mais justo do que começar com o líder do campeonato Lando Norris. Restam 83 pontos disponíveis para as próximas três corridas e a única sprint no Catar. É claro que o cenário perfeito seria ele vencer todas, no entanto, sabemos que o ritmo da McLaren em Las Vegas é, geralmente, decepcionante nas retas.

Com o momento positivo do britânico, vamos imaginar que ele terminará, pelo menos, entre os três primeiros na corrida noturna dos Estados Unidos. Considerando que ele termine em segundo em todas as próximas corridas, Norris ainda será campeão mundial, independente dos resultados de seus rivais mais próximos.

Caso Lando termine no segundo degrau em Las Vegas, no Catar (contando um segundo lugar na sprint) e em Abu Dhabi, o britânico termina somando 451 pontos. Mesmo se Piastri vencer todas próximas corridas, ele ainda fica atrás do companheiro de equipe por dois pontos. Se Verstappen for o vitorioso em todas, ele sobe apenas para 424.

Oscar Piastri pode perder a vice-liderança?

Pois bem, Norris está em uma posição muito mais confortável que seu companheiro de equipe. Ele só não pode cometer nenhum erro que o elimine de nenhuma das próximas corridas, o que aconteceu com Piastri em três das últimas seis etapas.

Com a Red Bull ganhando forma na última pernada da temporada, o australiano precisa se preocupar mais com Verstappen se aproximando na tabela, principalmente considerando os erros incomuns cometidos pelo australiano.

O vice-líder do campeonato precisa de resultados mais positivos nas próximas corridas e tem que terminar à frente do holandês em pelo menos duas das próximas etapas. Caso o australiano continue terminando fora do pódio, o risco de perder a segunda posição no campeonato é alta.

Das próximas três corridas, nos últimos dois anos, o australiano só terminou no pódio no Catar - segundo em 2023; terceiro em 2024. Então, ele terá um desafio ainda maior nos próximos fins de semana.

E como ficam as chances de Verstappen ou Piastri?

Para Piastri se tornar campeão, ele precisa contar que Norris irá terminar atrás de si em todas as próximas corridas e sempre abaixo da segunda posição, com o australiano não podendo perder nenhuma oportunidade - a não ser que o britânico abandone mais uma etapa.

Para Verstappen, a conta é um pouco mais complicada e ele precisa ter a certeza de que os dois pilotos da McLaren terão fins de semana complicados em todas as próximas corridas. Como pontuou Helmut Marko, o holandês precisaria de, pelo menos, mais um abandono de ambos os pilotos da equipe de Woking, o que parece improvável, mas não impossível, de acontecer.

A pontuação máxima que Verstappen consegue alcançar é de 424 e, mesmo assim, se Norris for terceiro em todas as etapas, o britânico ainda termina com 441 pontos conquistados, ainda à frente do holandês.

Já para Piastri, ele precisa vencer todas as próximas corridas, torcendo muito para que Norris termine em terceiro ou abaixo disso em pelo menos duas corridas, só assim ele termina com 449 pontos.

As chances para Verstappen e Piastri não são nulas, mas serão trabalhos muito mais hercúleos do que o de Norris depois de abrir uma boa diferença para o segundo colocado.

Vencer todas as corridas + sprint 25 + 25 + 8 + 25 = 83 Norris: 473

Piastri: 449 Verstappen: 424 Ser segundo em todas as corridas + sprint 18 + 18 + 7 + 18 = 61 Norris: 451

Piastri: 427 Verstappen: 402 Ser terceiro em todas as corridas + sprints 15 + 15 + 6 + 15 = 51 Norris: 441

Piastri: 417 Verstappen: 392

