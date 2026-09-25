O terceiro treino livre da Fórmula 1 marcou, mais uma vez, a clara dominância da Mercedes, com George Russell liderando a sessão por mais da metade do tempo antes de Max Verstappen aparecer e abaixar o tempo do britânico em 0s099.

Pierre Gasly, da Alpine, foi o primeiro a deixar os boxes, tendo a oportunidade de fazer sua volta com a pista completamente livre. Valtteri Bottas, com sua Cadillac, foi o terceiro a entrar no traçado, logo atrás de Franco Colapinto.

Apesar de poucos carros na pista, 12 minutos após o início da sessão, um rápido virtual safety car foi ativado para limpeza da pista, mas sem nenhuma batida registrada.

Já no meio do treino, Andrea Kimi Antonelli colou a Mercedes no topo, superando o tempo de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. George Russell, que liderou a quinta-feira sem problemas, reapareceu para assumir a ponta ainda de pneus médios e à frente da Ferrari #16.

De pneus macios, Russell abaixou seu tempo para 1min44s177, 0s620 mais rápido que Antonelli e exatamente 0s700 à frente de Leclerc. Faltando 15 minutos de sessão, Gabriel Bortoleto ainda aparecia em 18º, usando o composto médio e sem tempo competitivo.

O brasileiro 'pulou' para a nona posição depois de trocar seus pneus pela gama mais macia, antes de ser superado por Oliver Bearman, da Haas.

Verstappen apareceu no apagar das luzes para cravar a volta mais rápida, 0s099 abaixo do tempo mostrado por Russell. O holandês melhorou seu tempo com pneus macios de oito voltas.

Bortoleto terminou em 13º, à frente de Nico Hulkenberg, enquanto Russell e Antonelli ficaram em segundo e terceiro.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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