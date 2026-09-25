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Holandês ficou à frente de Russell por apenas 0s099 em sua última tentativa com pneus de macios de oito voltas

Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alex Pantling - Formula 1

O terceiro treino livre da Fórmula 1 marcou, mais uma vez, a clara dominância da Mercedes, com George Russell liderando a sessão por mais da metade do tempo antes de Max Verstappen aparecer e abaixar o tempo do britânico em 0s099.

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Pierre Gasly, da Alpine, foi o primeiro a deixar os boxes, tendo a oportunidade de fazer sua volta com a pista completamente livre. Valtteri Bottas, com sua Cadillac, foi o terceiro a entrar no traçado, logo atrás de Franco Colapinto.

Apesar de poucos carros na pista, 12 minutos após o início da sessão, um rápido virtual safety car foi ativado para limpeza da pista, mas sem nenhuma batida registrada.

 

Já no meio do treino, Andrea Kimi Antonelli colou a Mercedes no topo, superando o tempo de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. George Russell, que liderou a quinta-feira sem problemas, reapareceu para assumir a ponta ainda de pneus médios e à frente da Ferrari #16.

De pneus macios, Russell abaixou seu tempo para 1min44s177, 0s620 mais rápido que Antonelli e exatamente 0s700 à frente de Leclerc. Faltando 15 minutos de sessão, Gabriel Bortoleto ainda aparecia em 18º, usando o composto médio e sem tempo competitivo.

O brasileiro 'pulou' para a nona posição depois de trocar seus pneus pela gama mais macia, antes de ser superado por Oliver Bearman, da Haas.

Verstappen apareceu no apagar das luzes para cravar a volta mais rápida, 0s099 abaixo do tempo mostrado por Russell. O holandês melhorou seu tempo com pneus macios de oito voltas.

Bortoleto terminou em 13º, à frente de Nico Hulkenberg, enquanto Russell e Antonelli ficaram em segundo e terceiro.

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

1'43.922

   S 207.952
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.099

1'44.021

 0.099 S 207.754
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 18

+0.111

1'44.033

 0.012 S 207.730
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 21

+0.351

1'44.273

 0.240 S 207.252
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.622

1'44.544

 0.271 S 206.714
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+0.715

1'44.637

 0.093 S 206.531
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.824

1'44.746

 0.109 S 206.316
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.977

1'44.899

 0.153 S 206.015
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 22

+1.254

1'45.176

 0.277 S 205.472
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.670

1'45.592

 0.416 S 204.663
11 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 24

+1.683

1'45.605

 0.013 S 204.638
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 25

+1.770

1'45.692

 0.087 S 204.469
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.932

1'45.854

 0.162 S 204.156
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 21

+1.996

1'45.918

 0.064 S 204.033
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+2.076

1'45.998

 0.080 S 203.879
16 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 19

+2.082

1'46.004

 0.006 S 203.867
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.154

1'46.076

 0.072 S 203.729
18 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 23

+2.300

1'46.222

 0.146 S 203.449
19 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 22

+2.349

1'46.271

 0.049 S 203.355
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+2.590

1'46.512

 0.241 S 202.895
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 19

+4.665

1'48.587

 2.075 S 199.018
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+5.357

1'49.279

 0.692 S 197.758
Ver resultados completos

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