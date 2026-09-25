F1: Verstappen aparece no último minuto e lidera TL3 em Baku; Bortoleto é 13º
Holandês ficou à frente de Russell por apenas 0s099 em sua última tentativa com pneus de macios de oito voltas
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Alex Pantling - Formula 1
O terceiro treino livre da Fórmula 1 marcou, mais uma vez, a clara dominância da Mercedes, com George Russell liderando a sessão por mais da metade do tempo antes de Max Verstappen aparecer e abaixar o tempo do britânico em 0s099.
Pierre Gasly, da Alpine, foi o primeiro a deixar os boxes, tendo a oportunidade de fazer sua volta com a pista completamente livre. Valtteri Bottas, com sua Cadillac, foi o terceiro a entrar no traçado, logo atrás de Franco Colapinto.
Apesar de poucos carros na pista, 12 minutos após o início da sessão, um rápido virtual safety car foi ativado para limpeza da pista, mas sem nenhuma batida registrada.
Já no meio do treino, Andrea Kimi Antonelli colou a Mercedes no topo, superando o tempo de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. George Russell, que liderou a quinta-feira sem problemas, reapareceu para assumir a ponta ainda de pneus médios e à frente da Ferrari #16.
De pneus macios, Russell abaixou seu tempo para 1min44s177, 0s620 mais rápido que Antonelli e exatamente 0s700 à frente de Leclerc. Faltando 15 minutos de sessão, Gabriel Bortoleto ainda aparecia em 18º, usando o composto médio e sem tempo competitivo.
O brasileiro 'pulou' para a nona posição depois de trocar seus pneus pela gama mais macia, antes de ser superado por Oliver Bearman, da Haas.
Verstappen apareceu no apagar das luzes para cravar a volta mais rápida, 0s099 abaixo do tempo mostrado por Russell. O holandês melhorou seu tempo com pneus macios de oito voltas.
Bortoleto terminou em 13º, à frente de Nico Hulkenberg, enquanto Russell e Antonelli ficaram em segundo e terceiro.
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
1'43.922
|S
|207.952
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.099
1'44.021
|0.099
|S
|207.754
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.111
1'44.033
|0.012
|S
|207.730
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.351
1'44.273
|0.240
|S
|207.252
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.622
1'44.544
|0.271
|S
|206.714
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+0.715
1'44.637
|0.093
|S
|206.531
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.824
1'44.746
|0.109
|S
|206.316
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.977
1'44.899
|0.153
|S
|206.015
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|22
|
+1.254
1'45.176
|0.277
|S
|205.472
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.670
1'45.592
|0.416
|S
|204.663
|11
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|24
|
+1.683
1'45.605
|0.013
|S
|204.638
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|25
|
+1.770
1'45.692
|0.087
|S
|204.469
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+1.932
1'45.854
|0.162
|S
|204.156
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.996
1'45.918
|0.064
|S
|204.033
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+2.076
1'45.998
|0.080
|S
|203.879
|16
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|19
|
+2.082
1'46.004
|0.006
|S
|203.867
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.154
1'46.076
|0.072
|S
|203.729
|18
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+2.300
1'46.222
|0.146
|S
|203.449
|19
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|22
|
+2.349
1'46.271
|0.049
|S
|203.355
|20
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+2.590
1'46.512
|0.241
|S
|202.895
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|19
|
+4.665
1'48.587
|2.075
|S
|199.018
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+5.357
1'49.279
|0.692
|S
|197.758
|Ver resultados completos
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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