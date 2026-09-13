F1: Verstappen aponta principais problemas no design do Madring

Apesar da Fórmula 1 ter se mantido relativamente intacta dos grandes acidentes na estreia do Madring, novo palco do GP da Espanha, o tetracampeão Max Verstappen reforça suas críticas ao novo circuito de rua, afirmando que as possibilidades de ultrapassagem na corrida são muito limitadas, além de observações importantes sobre como o pitlane foi projetado.

Por mais que a F1 tenha evitado até aqui grandes acidentes, como já visto na Fórmula 2 e Fórmula 3, a opinião sobre a pista tem sido dividida no paddock. Os pilotos concordam que, em volta lançada, é um traçado empolgante - mas inferior à emoção de Mônaco, segundo o pole Lando Norris - mas eles acreditam que a corrida deve ser problemática.

“Ainda preciso descobrir em qual curva posso ultrapassar”, disse Max Verstappen logo no início da coletiva de imprensa. “Eles fizeram um bom trabalho com o asfalto, embora em alguns pontos já esteja um pouco irregular demais para uma pista nova. Mas nas curvas, como eu disse antes, não dá para ultrapassar".

“Quanto às zonas de frenagem, eles precisam entender que nunca deve ser necessário virar o volante e combinar isso com a frenagem. Isso não permite nenhum tipo de ultrapassagem. Portanto, em termos de projeto da pista, acho que pode ser melhor. Também acho que a opinião dos pilotos sobre o projeto das pistas pode ajudar muito no futuro".

Em meio à sua entrevista com a mídia holandesa, Verstappen viu junto com os repórteres o grave acidente na primeira volta da segunda corrida da F3, e usou isso para exemplificar sua opinião.

“Bem, agora podemos parar de assistir [a F3]: agora todo mundo está apenas seguindo um ao outro”, disse ele, referindo-se novamente à falta de oportunidades de ultrapassagem, segundos antes da bandeira vermelha.

Verstappen acredita que as zonas de frenagem foram projetadas de forma incorreta, tornando praticamente impossível parar o carro ao lado delas Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O piloto da Red Bull ressalta que não são apenas as curvas, mas também as zonas de frenagem que foram projetadas incorretamente na mais recente adição ao calendário da F1. Se a frenagem fosse feita em linha reta, haveria uma oportunidade de colocar um carro lado a lado. Mas, como muitas das zonas de frenagem exigem que os pilotos freiem enquanto fazem a curva, essa opção desaparece.

“Então, só há uma linha, e isso também torna muito fácil a defesa”, esclareceu Verstappen quando questionado pelo Motorsport.com sobre as zonas de frenagem.

Questionado sobre o que exatamente precisa ser mudado para melhorar a corrida, o holandês ri: “Quase todas as zonas de frenagem! Se você me der o mapa da pista, eu resolvo isso".

Falando mais seriamente, Verstappen acrescenta que, de fato, estaria disposto a fazer isso: dar sua opinião e trabalhar em conjunto com a FIA e os projetistas para ver o que poderia ser melhorado.

“Eles sempre podem me perguntar: ‘O que você acha desse traçado?’ Não quero entrar em detalhes agora, porque há diferentes projetistas, mas às vezes converso com alguém sobre certas opiniões e circuitos. No fim das contas, um piloto sabe muito bem o que é necessário ou como deve ser uma boa curva".

Assim como Norris, Verstappen também acredita que o pit lane em Madri é longo demais Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De acordo com Verstappen, os pilotos não foram consultados sobre o novo circuito de Madri com antecedência, acrescentando que isso raramente acontece de qualquer forma.

“No Jeddah, conseguimos mudar algumas coisas, mas isso deveria ser feito com antecedência, antes mesmo da pista ser construída".

Além do traçado, há outro ponto delicado em Madri: o pitlane longo. Ele está efetivamente dividido em duas seções, já que os boxes são interrompidos por um camarote. Norris já havia criticado isso durante a coletiva de imprensa, e Verstappen concordou com ele.

“Sim, já conversamos sobre isso com a FIA e eles também entenderam nosso ponto de vista. Não é prático, não foi pensado de forma lógica”, disse Verstappen.

Parece uma oportunidade perdida, especialmente porque a degradação dos pneus tem sido muito alta até agora. Isso normalmente levaria a paradas adicionais nos boxes, mas, devido ao tamanho do pitlane e à importância da posição na pista, é provável que as equipes tentem minimizar o número de pitstops no domingo.

Verstappen queria fazer a curva inclinada a todo gás, mas diz que o gerenciamento de energia o impede de fazer isso Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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