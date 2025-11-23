Todas as categorias

Relato da corrida
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Verstappen aproveita bobeada de Norris na largada e vence GP de Las Vergas; Bortoleto abandona

Piloto da McLaren largou na pole, mas não conseguiu manter a posição além da primeira curva

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Max Verstappen aproveitou a largada ruim de Lando Norris e venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1 com mais de 10s de diferença. O atual líder do campeonato foi o segundo colocado e o pódio foi completado por George Russell, vencedor da edição do ano anterior.

*ATUALIZAÇÃO: Após a bandeirada final, foi encontrando uma irregularidade técnica no carro de Lando Norris e Oscar Piastri e os dois pilotos foram desclassificados do GP. 

Leia também:

Gabriel Bortoleto teve mais uma prova difícil, o brasileiro teve um incidente com Lance Stroll ainda na primeira volta, acertou o carro do canadense da Aston Martin e abandonou pelo segundo fim de semana consecutivo.

A corrida

Diferentemente das corridas anteriores, Lando Norris tentou colocar o carro à frente de Max Verstappen, acabou perdendo a tangência da curva 1 e o tetracampeão assumiu a liderança. Logo depois, George Russell também ultrapassou o britânico da McLaren que caiu para terceiro.

No fim da primeira volta, a bandeira amarela foi acionada devido a um incidente entre Gabriel Bortoleto e Lance Stroll. O brasileiro ultrapassou por fora na largada, mas acabou acertando o carro do canadense que precisou abandonar. Ainda na primeira volta, Liam Lawson também acertou Oscar Piastri. 

 

Por conta do carro de Stroll, o safety car virtual foi acionado. Na quarta volta, Bortoleto retornou aso boxes e também abandonou a prova. Com oito voltas completadas, a diferença de Verstappen para Russell era de 1s2, com Norris a 2s8 de distância do carro da Mercedes.

Na 11ª volta, Lewis Hamilton já estava na 12ª colocação. Duas voltas depois, Charles Leclerc colocou de lado na Strip e ultrapassou Piastri sem dificuldades assumindo o P6. Ao tentar ultrapassar Hamilton, Alex Albon acabou acertando a traseira da Ferrari do heptacampeão e pedaços de carro voaram para todo lado.

 

Andrea Kimi Antonelli foi punido com 5s por falsa largada. Com 16 das 50 voltas completadas, o virtual safety car entrou na pista para limpar os detritos do traçado. Quando a luz verde foi 'acionada' novamente, Piastri colocou de lado na reta e ultrapassou Hadjar recuperando o sexto lugar.

Da turma da frente, Russell foi o primeiro a fazer a troca, saindo dos pneus médios para compostos duros, na volta 17. Por estar 12s à frente de Sainz e 3s atrás de Verstappen, Norris aproveitou o ar limpo para tentar diminuir o gap.

 

Pelo incidente com Hamilton, Albon foi punido em 5s. Na volta 22, Piastri foi chamado para os boxes, a parada foi de 2s7 e o australiano saiu  de pneus médios para duros. Norris fez o mesmo uma volta depois, com um pit de 2s5, colocando o mesmo pneu do companheiro de equipe.

Com 24 voltas feitas, o heptacampeão da Ferrari já era sexto colocado - tendo largado de último. A 25ª contou com a troca de Leclerc, seguido o 'ritmo' dos outros, colocando as gomas de faixa branca e de Verstappen, que fez 26 voltas com um pneu médio. 

 

Por ter largado de pneus duros, Hamilton conseguiu estender o stint até a 29ª volta, trocando para os compostos médios e, logo que retornou, uma batalha com Fernando Alonso foi travada na pista e o piloto da Ferrari precisou defender a posição diante do espanhol.

A distância que chegou a ser de 3s entre Russell e Norris, caiu para 0s8 na volta 34 com o britânico da McLaren virando 0s8 mais rápido que o piloto da Mercedes. Na reta da Strip, não teve jeito, Lando colocou por fora e ultrapassou George sem dificuldades.

 

Tranquilo desde a largada, Verstappen liderava com 5s de gap para Lando Norris. Faltando onze voltas para o fim, Albon foi para os boxes pagar a punição de 5s e abandonou a corrida. Na parte de cima, Piastri tentou dar o bote em Antonelli, mas acabou errando o momento e não conseguiu fazer a ultrapassagem - e quase perdeu o controle do carro na curva 14.

Nas cinco voltas finais, a vantagem de Verstappen era de 5s7 em relação a Norris - vantagem que só aumentou e se manteve até o fim.

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits
1 M. VerstappenRed Bull Racing 1 50

1:21'08.429

   229.201 1
2 G. RussellMercedes 63 50

+23.546

1:21'31.975

 2.805 228.097 1
3 A. AntonelliMercedes 12 50

+30.488

1:21'38.917

 2.838 227.774 1
4 C. LeclercFerrari 16 50

+30.678

1:21'39.107

 0.190 227.765 1
5 C. Sainz Jr.Williams 55 50

+34.924

1:21'43.353

 4.246 227.568 1
6 I. HadjarRB 6 50

+45.257

1:21'53.686

 10.333 227.089 1
7 N. HulkenbergSauber 27 50

+51.134

1:21'59.563

 5.877 226.818 1
8 L. HamiltonFerrari 44 50

+59.369

1:22'07.798

 8.235 226.439 1
9 E. OconHaas F1 Team 31 50

+1'00.635

1:22'09.064

 1.266 226.381 1
10 O. BearmanHaas F1 Team 87 50

+1'10.549

1:22'18.978

 9.914 225.927 1
11 F. AlonsoAston Martin Racing 14 50

+1'25.308

1:22'33.737

 14.759 225.253 1
12 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 50

+1'26.974

1:22'35.403

 1.666 225.178 2
13 P. GaslyAlpine 10 50

+1'31.702

1:22'40.131

 4.728 224.963 1
14 L. LawsonRB 30 49

+1 Lap

1:21'11.720

 1 Lap 224.463 2
15 F. ColapintoAlpine 43 49

+1 Lap

1:21'18.888

 7.168 224.134 1
dnf A. AlbonWilliams 23 35

+15 Laps

59'28.001

 14 Laps 218.888 4
dnf G. BortoletoSauber 5 2

+48 Laps

4'52.053

 33 Laps 151.739 2
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 0

 

      

Isa Fernandes
