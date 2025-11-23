F1: Verstappen aproveita bobeada de Norris na largada e vence GP de Las Vergas; Bortoleto abandona
Piloto da McLaren largou na pole, mas não conseguiu manter a posição além da primeira curva
Max Verstappen aproveitou a largada ruim de Lando Norris e venceu o GP de Las Vegas de Fórmula 1 com mais de 10s de diferença. O atual líder do campeonato foi o segundo colocado e o pódio foi completado por George Russell, vencedor da edição do ano anterior.
*ATUALIZAÇÃO: Após a bandeirada final, foi encontrando uma irregularidade técnica no carro de Lando Norris e Oscar Piastri e os dois pilotos foram desclassificados do GP.
Gabriel Bortoleto teve mais uma prova difícil, o brasileiro teve um incidente com Lance Stroll ainda na primeira volta, acertou o carro do canadense da Aston Martin e abandonou pelo segundo fim de semana consecutivo.
A corrida
Diferentemente das corridas anteriores, Lando Norris tentou colocar o carro à frente de Max Verstappen, acabou perdendo a tangência da curva 1 e o tetracampeão assumiu a liderança. Logo depois, George Russell também ultrapassou o britânico da McLaren que caiu para terceiro.
No fim da primeira volta, a bandeira amarela foi acionada devido a um incidente entre Gabriel Bortoleto e Lance Stroll. O brasileiro ultrapassou por fora na largada, mas acabou acertando o carro do canadense que precisou abandonar. Ainda na primeira volta, Liam Lawson também acertou Oscar Piastri.
Por conta do carro de Stroll, o safety car virtual foi acionado. Na quarta volta, Bortoleto retornou aso boxes e também abandonou a prova. Com oito voltas completadas, a diferença de Verstappen para Russell era de 1s2, com Norris a 2s8 de distância do carro da Mercedes.
Na 11ª volta, Lewis Hamilton já estava na 12ª colocação. Duas voltas depois, Charles Leclerc colocou de lado na Strip e ultrapassou Piastri sem dificuldades assumindo o P6. Ao tentar ultrapassar Hamilton, Alex Albon acabou acertando a traseira da Ferrari do heptacampeão e pedaços de carro voaram para todo lado.
Andrea Kimi Antonelli foi punido com 5s por falsa largada. Com 16 das 50 voltas completadas, o virtual safety car entrou na pista para limpar os detritos do traçado. Quando a luz verde foi 'acionada' novamente, Piastri colocou de lado na reta e ultrapassou Hadjar recuperando o sexto lugar.
Da turma da frente, Russell foi o primeiro a fazer a troca, saindo dos pneus médios para compostos duros, na volta 17. Por estar 12s à frente de Sainz e 3s atrás de Verstappen, Norris aproveitou o ar limpo para tentar diminuir o gap.
Pelo incidente com Hamilton, Albon foi punido em 5s. Na volta 22, Piastri foi chamado para os boxes, a parada foi de 2s7 e o australiano saiu de pneus médios para duros. Norris fez o mesmo uma volta depois, com um pit de 2s5, colocando o mesmo pneu do companheiro de equipe.
Com 24 voltas feitas, o heptacampeão da Ferrari já era sexto colocado - tendo largado de último. A 25ª contou com a troca de Leclerc, seguido o 'ritmo' dos outros, colocando as gomas de faixa branca e de Verstappen, que fez 26 voltas com um pneu médio.
Por ter largado de pneus duros, Hamilton conseguiu estender o stint até a 29ª volta, trocando para os compostos médios e, logo que retornou, uma batalha com Fernando Alonso foi travada na pista e o piloto da Ferrari precisou defender a posição diante do espanhol.
A distância que chegou a ser de 3s entre Russell e Norris, caiu para 0s8 na volta 34 com o britânico da McLaren virando 0s8 mais rápido que o piloto da Mercedes. Na reta da Strip, não teve jeito, Lando colocou por fora e ultrapassou George sem dificuldades.
Tranquilo desde a largada, Verstappen liderava com 5s de gap para Lando Norris. Faltando onze voltas para o fim, Albon foi para os boxes pagar a punição de 5s e abandonou a corrida. Na parte de cima, Piastri tentou dar o bote em Antonelli, mas acabou errando o momento e não conseguiu fazer a ultrapassagem - e quase perdeu o controle do carro na curva 14.
Nas cinco voltas finais, a vantagem de Verstappen era de 5s7 em relação a Norris - vantagem que só aumentou e se manteve até o fim.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|50
|
1:21'08.429
|229.201
|1
|2
|G. RussellMercedes
|63
|50
|
+23.546
1:21'31.975
|2.805
|228.097
|1
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|50
|
+30.488
1:21'38.917
|2.838
|227.774
|1
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|50
|
+30.678
1:21'39.107
|0.190
|227.765
|1
|5
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|50
|
+34.924
1:21'43.353
|4.246
|227.568
|1
|6
|I. HadjarRB
|6
|50
|
+45.257
1:21'53.686
|10.333
|227.089
|1
|7
|N. HulkenbergSauber
|27
|50
|
+51.134
1:21'59.563
|5.877
|226.818
|1
|8
|L. HamiltonFerrari
|44
|50
|
+59.369
1:22'07.798
|8.235
|226.439
|1
|9
|E. OconHaas F1 Team
|31
|50
|
+1'00.635
1:22'09.064
|1.266
|226.381
|1
|10
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|50
|
+1'10.549
1:22'18.978
|9.914
|225.927
|1
|11
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|50
|
+1'25.308
1:22'33.737
|14.759
|225.253
|1
|12
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|50
|
+1'26.974
1:22'35.403
|1.666
|225.178
|2
|13
|P. GaslyAlpine
|10
|50
|
+1'31.702
1:22'40.131
|4.728
|224.963
|1
|14
|L. LawsonRB
|30
|49
|
+1 Lap
1:21'11.720
|1 Lap
|224.463
|2
|15
|F. ColapintoAlpine
|43
|49
|
+1 Lap
1:21'18.888
|7.168
|224.134
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|35
|
+15 Laps
59'28.001
|14 Laps
|218.888
|4
|dnf
|G. BortoletoSauber
|5
|2
|
+48 Laps
4'52.053
|33 Laps
|151.739
|2
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|0
|
