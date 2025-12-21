F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
Christian foi retirado de seu cargo de chefe de equipe em julho e substituído por Laurent Mekies
A Red Bull teve um ano caótico na Fórmula 1, repleto de altos e baixos, que, no entanto, quase levou Max Verstappen a conquistar o quinto título mundial de sua carreira. Vale lembrar que ele perdeu a chance por apenas dois pontos na última corrida contra Lando Norris.
Mas, embora o holandês fosse a base da equipe austro-britânica, tudo ao seu redor havia mudado. Depois de já ter lidado com saídas significativas nos anos anteriores, especialmente as de Rob Marshall e Adrian Newey, Max viu a Red Bull perder Christian Horner, completando o negócio no final do ano com a saída de Helmut Marko. Uma verdadeira revolução.
Em entrevista ao Viaplay, o holandês afirma ter mantido contato "toda semana, todo GP, às sextas, sábados e domingos" com Horner, seu ex-chefe.
"Geralmente é por mensagem de texto, mas também acontece durante as férias, por exemplo. Ele conhece todos na equipe, mas é mais para me desejar boa sorte e dizer que acredita em mim. Além disso, também conversamos sobre outras coisas além do automobilismo".
Essa preservação das relações não diminui em nada o fato de que uma mudança se tornou necessária no comando da Red Bull, e Verstappen não mede suas palavras, combinando tanto a justificativa de uma saída inevitável quanto a gratidão que ele não quer comprometer em relação a um chefe a quem ele também deve muito.
"Tenho que dizer que as coisas não estavam indo muito bem para a equipe como um todo em termos de resultados", ele confirma.
"Obviamente, havia um pouco de tensão dentro da equipe. E quando as coisas não estão indo bem há muito tempo... No final, os acionistas também queriam uma mudança. Porque eles não estavam satisfeitos com a maneira como as coisas estavam indo".
Max Verstappen não quer apagar nada.
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
"Eles decidiram fazer uma mudança e promover Laurent [Mekies]. No final das contas, é sempre difícil. Criei um vínculo com Christian e conquistei muito. Especialmente em 2021, você nunca esquece momentos como esse. O Christian realmente foi para o fogo por mim. Coisas como essa são sempre difíceis quando você está falando ao telefone".
"Eu não quero prejudicar o Christian de forma alguma, porque ele conquistou muito com a equipe. E outros precisam fazer o mesmo. Ele lançou as bases. As pessoas entraram na equipe para conseguir tudo isso. Vemos isso em muitas equipes, em outros esportes. Quando as coisas não estão indo bem, em um determinado momento, é possível que haja uma mudança".
Quando perguntado sobre a contribuição de Laurent Mekies, sucessor de Horner durante o verão, Verstappen falou sobre a "positividade" e um "redescoberto" espírito de equipe . E, apesar das nuances e da modéstia do francês em relação ao papel que desempenhou na reviravolta do desempenho da Red Bull, seu piloto se recusa a minimizar o fato.
"Ele sempre responde 'zero', mas isso obviamente não é verdade", corrige Max Verstappen. "Tenho que dizer que a equipe está fazendo as coisas bem, temos muita confiança e você pode ver as pessoas sorrindo. É um ótimo ambiente, todos se dão bem juntos, e isso é algo que estava faltando. O estilo da Red Bull havia se perdido ou desaparecido".
Com reportagem adicional de Laurens Stade
NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Palou avalia Verstappen na história da F1 e compara a Senna e Schumacher
Entenda tudo sobre o teste de Verstappen com Mercedes em Estoril
F1 - A metamorfose de Verstappen: de bad boy a 'pai dos novatos', como Bortoleto
F1: Chefe da Red Bull 'manda a real' sobre motores da equipe em 2026
F1: Gasly expõe 'descaso' da Red Bull e admite que rebaixamento foi um "alívio"
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026
Últimas notícias
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários