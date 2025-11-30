F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Max Verstappen respondeu ao que Zak Brown falou recentemente, o comparando a um vilão de "filme de terror" e o holandês brincou que a equipe poderia chamá-lo de ‘Chucky’, já que a disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1 acontecerá em Abu Dhabi.

Na entrevista coletiva após sua vitória no Catar, o atual campeão foi questionado sobre os comentários do CEO da McLaren Racing, que comparou o piloto a um personagem de filme de terror que "continua voltando".

"Pode me chamar de Chucky", ele riu. "Não sei, quer dizer, eu também vi, achei bem engraçado."

"Da minha parte, eu só me concentro em mim mesmo. Eu sei que quando entro no carro, tento fazer o meu melhor, como acho que todo mundo faz. É a única coisa que posso controlar, certo? E é a única coisa em que me concentro."

A vitória de Verstappen aconteceu depois que a McLaren não chamou seus pilotos para os boxes durante a entrada do safety car, acionada por um contato entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Enquanto o restante do grid parou para trocar pneus, a dupla permaneceu na pista, ficando fora de sincronia com o resto do pelotão.

Isso os deixou vulneráveis ​​e, eventualmente, Piastri caiu do primeiro para o segundo lugar, enquanto Norris despencou do terceiro para o quarto.

Os comentários anteriores de Brown, portanto, não estavam muito longe da verdade, com ele classificando a decisão de não parar nos boxes como um "grande erro" que custou à sua equipe uma vitória e provavelmente um pódio duplo, enquanto Verstappen conseguiu capitalizar em cima dessa estratégia ruim.

O holandês está agora a apenas 12 pontos do líder do campeonato, enquanto se preparam para Abu Dhabi, mas, apesar disso, insiste que está tranquilo.

"Estou muito mais relaxado agora. Sei que estou 12 pontos atrás. Entro na pista com energia positiva, tento de tudo, mas mesmo se não vencer, sei que tive uma temporada incrível. Então, não importa muito", disse ele. "Isso tira muita pressão. Estou lá apenas me divertindo, como hoje."

"Comecei o dia de hoje pensando: 'Vamos ver como acontece. Sei que quando estou no carro, sempre dou o meu melhor e é isso que vou tentar fazer também em Abu Dhabi. Mas, ao mesmo tempo, sei que provavelmente precisamos contar com alguns fatores externos para termos sucesso."

"Mas uma corrida como a de hoje mostra que achamos que vai ser chata e fácil. Não é, então espero que Abu Dhabi seja parecida."

