Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato
Fórmula 1 GP do Catar

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Holandês ignorou provocação de Zak Brown, CEO da McLaren, após GP do Catar

Alex Harrington
Publicado:

Max Verstappen respondeu ao que Zak Brown falou recentemente, o comparando a um vilão de "filme de terror" e o holandês brincou que a equipe poderia chamá-lo de ‘Chucky’, já que a disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1 acontecerá em Abu Dhabi.

Leia também:

Na entrevista coletiva após sua vitória no Catar, o atual campeão foi questionado sobre os comentários do CEO da McLaren Racing, que comparou o piloto a um personagem de filme de terror que "continua voltando".

"Pode me chamar de Chucky", ele riu. "Não sei, quer dizer, eu também vi, achei bem engraçado."

"Da minha parte, eu só me concentro em mim mesmo. Eu sei que quando entro no carro, tento fazer o meu melhor, como acho que todo mundo faz. É a única coisa que posso controlar, certo? E é a única coisa em que me concentro."

A vitória de Verstappen aconteceu depois que a McLaren não chamou seus pilotos para os boxes durante a entrada do safety car, acionada por um contato entre Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Enquanto o restante do grid parou para trocar pneus, a dupla permaneceu na pista, ficando fora de sincronia com o resto do pelotão. 

Isso os deixou vulneráveis ​​e, eventualmente, Piastri caiu do primeiro para o segundo lugar, enquanto Norris despencou do terceiro para o quarto.

 Os comentários anteriores de Brown, portanto, não estavam muito longe da verdade, com ele classificando a decisão de não parar nos boxes como um "grande erro" que custou à sua equipe uma vitória e provavelmente um pódio duplo, enquanto Verstappen conseguiu capitalizar em cima dessa estratégia ruim.

O holandês está agora a apenas 12 pontos do líder do campeonato, enquanto se preparam para Abu Dhabi, mas, apesar disso, insiste que está tranquilo. 

"Estou muito mais relaxado agora. Sei que estou 12 pontos atrás. Entro na pista com energia positiva, tento de tudo, mas mesmo se não vencer, sei que tive uma temporada incrível. Então, não importa muito", disse ele. "Isso tira muita pressão. Estou lá apenas me divertindo, como hoje."

"Comecei o dia de hoje pensando: 'Vamos ver como acontece. Sei que quando estou no carro, sempre dou o meu melhor e é isso que vou tentar fazer também em Abu Dhabi. Mas, ao mesmo tempo, sei que provavelmente precisamos contar com alguns fatores externos para termos sucesso."

"Mas uma corrida como a de hoje mostra que achamos que vai ser chata e fácil. Não é, então espero que Abu Dhabi seja parecida."

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Principais comentários
Mais de
Alex Harrington
F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton detona Ferrari: "Até Gasly" disse que carro parecia ruim
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão

F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Brasil na mira? CEO da Liberty Media vê participação "muito ativa" da Apple em briga por direitos de transmissão
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"
F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?

F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Últimas notícias

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros