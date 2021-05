Após uma sexta-feira onde a Mercedes deu as cartas, o grid da Fórmula 1 voltou à pista de Barcelona neste sábado para o terceiro e último treino livre para o GP da Espanha. Mas, dessa vez, a ponta da sessão ficou com Max Verstappen e Red Bull, superando Lewis Hamilton e a Mercedes com o melhor tempo do final de semana até aqui.

Na sexta-feira, tivemos um domínio da Mercedes, que liderou os dois treinos livres, com Valtteri Bottas na frente no TL1 e Lewis Hamilton no TL2 com o melhor tempo do dia. E enquanto Max Verstappen separou a dupla da equipe alemã no primeiro treino, terminando em segundo, no TL2 o holandês não conseguiu fazer uma simulação de classificação com pneus macios, terminando apenas em nono.

Alonso, de pneus médios, foi o primeiro e único piloto a ir à pista nos dez primeiros minutos, fazendo 01min21s020 em sua primeira volta rápida.

Com 20 minutos de sessão, apenas metade do grid havia feito voltas rápidas e Leclerc liderava com 01min18s997, 0s371 a frente de Giovinazzi, enquanto Pérez, Raikkonen e Sainz completavam o top 5.

Após 40 minutos, todos os pilotos já haviam feito voltas rápidas e a maioria estava nos boxes se preparando para a saída final. Neste momento, Hamilton liderava a tabela de tempos com 01min18s117, melhor tempo do final de semana até então, feito com pneus macios.

Atrás de Hamilton vinha seu companheiro de Mercedes, Bottas, a 0s306, enquanto Verstappen completava o top 3 a 0s513, mas com um tempo feito de pneus médios. Fechavam o top 10 neste momento Leclrc, Sainz, Giovinazzi, Gasly, Pérez, Russell e Norris.

Os minutos finais foram marcados por muita movimentação na pista e diversas mudanças na tabela de tempos, além de uma breve bandeira amarela quando Norris colocou sua McLaren na brita, conseguindo sair na sequência sem maiores problemas.

Mas Max Verstappen conseguiu entregar uma volta voadora, terminando o TL3 na ponta com 01min17s835, o melhor tempo do final de semana, superando Lewis Hamilton por mais de um décimo e com Charles Leclerc completando o top 3. Fechando os dez primeiros: Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen e Sergio Pérez.

O grid da F1 volta à pista de Barcelona ainda neste sábado, para o treino classificatório que define o grid de largada para o GP da Espanha. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília com transmissão da Band (em estados selecionados) e do Bandsports.

