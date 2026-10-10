F1: Verstappen bate Leclerc e Hamilton e é pole em Singapura, com Bortoleto em 14º; Participe do debate AO VIVO no Q4
Tetracampeão superou dupla da equipe italiana e liderou todo o Q3
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