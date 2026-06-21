F1: Verstappen bateria Norris em dupla na McLaren, afirma Fittipaldi
Rumores recentes afirmam que Verstappen teria interesse pela McLaren em uma eventual saída da Red Bull
Para o bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, uma eventual dupla formada por Max Verstappen e Lando Norris terminaria com o holandês se saindo melhor, mas sem acreditar que o tetracampeão ganharia 'de lavada'.
Nas últimas semanas, começaram a surgir rumores de que Verstappen estaria interessado pela McLaren em meio à queda da Red Bull, ainda mais com a ida de seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, para o time de Woking a partir de 2028.
Caso isso aconteça, muitos acreditam que Verstappen ocuparia a vaga de Oscar Piastri, que vem performando abaixo da média desde a reta final da temporada passada.
Em entrevista ao GPBlog, Fittipaldi foi questionado sobre quem se daria melhor em uma potencial dupla formada pelos campeões.
“Max. Embora não tenha um bom carro, ele está lá. Ele é um piloto muito bom. Quando a bandeira cai, a conversa fiada acaba. Mas Lando [Norris] é bom, Piastri é extremamente talentoso, Lewis Hamilton é muito forte".
“Seria arriscado, mas Max, acho que ele teria uma pequena vantagem, mas seria muito bom".
Emerson ainda entra na eterna (e polêmica) discussão sobre quem seria o melhor piloto de todos os tempos.
“É difícil comparar. Cada piloto é diferente. Se você olhar desde a época de Ascari e Fangio até agora, ninguém pilotou o mesmo carro. Poderia ser parecido, mas nunca o mesmo. Cada piloto tem sua própria personalidade".
“É muito difícil comparar quem foi o melhor. O melhor piloto de todos os tempos na F1 para os brasileiros é Senna. Mas para os argentinos foi Fangio. Para a Holanda, agora, é Verstappen. Para a Alemanha, Schumacher. Para a França, Alain Prost. Para a Inglaterra, eles tiveram tantos grandes pilotos”.
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