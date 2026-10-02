F1 - Verstappen: "Bom começo, mas há muitas coisas a resolver"

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"Preferia testar as simulações de corrida desde o início caso viesse a chuva", explicou o tetracampeão sobre sua abordagem no TL2; confira no Motorsport.com

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:

Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, saiu satisfeito do primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein na Malásia, embora tenha evitado tirar conclusões sobre a hierarquia real do grid em Sepang.

O astro da F1 liderou a primeira sessão de sexta-feira e foi quarto na segunda, embora nesta última tenha optado por não calçar o pneu macio para se concentrar exclusivamente nas simulações de corrida, decisão condicionada pela ameaça de chuva.

O editor recomenda:

Verstappen fez um balanço positivo do trabalho realizado na sexta-feira, mas admitiu que o calor intenso e a degradação do asfalto obrigarão as equipes a continuar trabalhando após os dois TLs inaugurais.

"Acho que tivemos um bom início, mas é complicado, o circuito está muito quente, com muita degradação, então há muitas coisas a resolver, mas foi positivo", disse o piloto, cujo companheiro francês Isack Hadjar foi segundo no TL2, focando em voltas rápidas.

Como aconteceu com a maioria das equipes, a Red Bull fez programas diferentes entre as duas sessões, uma circunstância que, somada ao aumento da temperatura da pista no TL2, faz com que seja difícil comparar o desempenho entre os competidores.

Max comentou: "É difícil ver como estão as coisas, voltou a fazer mais calor no TL2, houve programas diferentes, então é difícil dizer, mas ainda há muitas coisas a revisar para tentar entender melhor".

"Preferia testar as simulações de corrida desde o início caso viesse a chuva", explicou o tetracampeão sobre sua abordagem na segunda sessão prática para o GP do Bahrein na Malásia.

A decisão ainda deixa algumas incógnitas sobre o potencial real do RB22 em uma volta após as melhorias introduzidas no Azerbaijão, embora as sensações de sexta-feira convidem mais ao otimismo do que ao pessimismo em Sepang. Em um circuito onde a degradação será um dos fatores decisivos, as informações obtidas para as condições de corrida podem ser até mais valiosas do que uma simulação de volta rápida.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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