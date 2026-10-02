F1 - Verstappen: "Bom começo, mas há muitas coisas a resolver"
"Preferia testar as simulações de corrida desde o início caso viesse a chuva", explicou o tetracampeão sobre sua abordagem no TL2; confira no Motorsport.com
Tetracampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, saiu satisfeito do primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein na Malásia, embora tenha evitado tirar conclusões sobre a hierarquia real do grid em Sepang.
O astro da F1 liderou a primeira sessão de sexta-feira e foi quarto na segunda, embora nesta última tenha optado por não calçar o pneu macio para se concentrar exclusivamente nas simulações de corrida, decisão condicionada pela ameaça de chuva.
Verstappen fez um balanço positivo do trabalho realizado na sexta-feira, mas admitiu que o calor intenso e a degradação do asfalto obrigarão as equipes a continuar trabalhando após os dois TLs inaugurais.
"Acho que tivemos um bom início, mas é complicado, o circuito está muito quente, com muita degradação, então há muitas coisas a resolver, mas foi positivo", disse o piloto, cujo companheiro francês Isack Hadjar foi segundo no TL2, focando em voltas rápidas.
Como aconteceu com a maioria das equipes, a Red Bull fez programas diferentes entre as duas sessões, uma circunstância que, somada ao aumento da temperatura da pista no TL2, faz com que seja difícil comparar o desempenho entre os competidores.
Max comentou: "É difícil ver como estão as coisas, voltou a fazer mais calor no TL2, houve programas diferentes, então é difícil dizer, mas ainda há muitas coisas a revisar para tentar entender melhor".
"Preferia testar as simulações de corrida desde o início caso viesse a chuva", explicou o tetracampeão sobre sua abordagem na segunda sessão prática para o GP do Bahrein na Malásia.
A decisão ainda deixa algumas incógnitas sobre o potencial real do RB22 em uma volta após as melhorias introduzidas no Azerbaijão, embora as sensações de sexta-feira convidem mais ao otimismo do que ao pessimismo em Sepang. Em um circuito onde a degradação será um dos fatores decisivos, as informações obtidas para as condições de corrida podem ser até mais valiosas do que uma simulação de volta rápida.
Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|5h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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