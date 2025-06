Dessa vez, Max Verstappen não conseguiu fazer sua mágica. Em Barcelona, as McLarens também confirmaram na classificação a supremacia que demonstraram no GP da Espanha de Fórmula 1. No entanto, isso não pareceu surpreender o tetracampeão, que, com o terceiro tempo mais rápido, atrás dos dois papais de Oscar Piastri e Lando Norris, acredita ter trazido à tona todo o potencial de sua Red Bull.

De fato, com um déficit de apenas 0s093 em relação à primeira fila, o holandês até limitou os danos, embora deva ser dito que ele também teve um pouco de sorte. Não se pode deixar de notar que ele e George Russell, com quem dividirá a segunda fila, marcaram exatamente o mesmo tempo. No entanto, será ele quem largará em terceiro, porque seu 01min11s848 foi marcado primeiro.

"Acho que é o melhor. Não tivemos ritmo durante todo o fim de semana em comparação com as McLarens, então acho que tivemos o melhor desempenho possível na classificação. O terceiro lugar é mais ou menos o nosso teto, apesar de estarmos bem próximos. É sempre bom correr, aproveitando todo o potencial do carro, embora a pista estivesse bastante 'verde', apesar da alta temperatura. Agora vamos ver o que podemos fazer amanhã", disse ele, logo atrás, ao chegar para as entrevistas habituais.

Quando perguntado sobre quanto trabalho ele teve que fazer com a equipe de Milton Keynes para ajustar um RB21 que não parecia muito bom, ele acrescentou: "Não muito. Na verdade, nosso fim de semana foi bom. Fizemos algumas mudanças de última hora no carro, mas infelizmente não foram suficientes para lutar pela pole".

Olhando para a corrida de amanhã, Max parece muito realista, pois não esconde o fato de que vencer o MCL39 no momento parece muito complicado. Mas isso não o impediu de fazer uma brincadeira na coletiva sobre o que ele poderá fazer contra a dupla da equipe de Woking:

"Acho que é hora de brilhar na curva 1. Vamos colocar os três na curva 1 para os fotógrafos. Por que não?", disse rindo. "Mas, não sei. Honestamente, olhando para o ritmo, será difícil [para nós]. É como Oscar disse, não é somente sobre a largada e a curva 1. Você precisa mandar bem com os pneus. É uma corrida longa, muita coisa pode acontecer, então tentarei maximizar o que tenho".

