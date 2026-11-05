A primeira corrida sob chuva da temporada de 2026 da Fórmula 1 não pode ser chamada de um grande sucesso. Durante as voltas de apresentação atrás do safety car em Sepang, metade do pelotão ficou parado. Para este fim de semana, há previsão de chuva em Interlagos e o clima volta a ser uma preocupação.

Na Malásia, o problema foi com um erro de software ligado às restrições de 250 kW impostas pela FIA para corridas com pista molhada, o qual fez com que os motores entrassem em modo de bloqueio nas partes mais lentas do circuito. A questão foi resolvida e a solução foi posteriormente aplicada em Singapura, antes de um teste com software modificado em Austin.

Dada a previsão meteorológica para São Paulo, existe a possibilidade de os pilotos voltarem a encontrar chuva este fim de semana. Questionado durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira se os pilotos estão confiantes de que o fiasco de Sepang não se repetirá, Max Verstappen brincou: "Instalei antivírus no meu carro, por isso ficarei bem!"

Quando Arvid Lindblad disse então que esperava que o problema tivesse sido resolvido, Verstappen pegou novamente no microfone e riu: "Você Vai estar com o mesmo software amigo, não se preocupe!"

Verstappen guarda boas recordações de Interlagos, tanto em pista seca como molhada. O piloto da Red Bull já venceu em São Paulo três vezes e protagonizou recuperações memoráveis em igual número de ocasiões.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

No ano passado,largou dos boxes e terminou no pódio, enquanto em 2024 conseguiu vencer saindo como P17 — o que, na época, deu um golpe decisivo nas esperanças de título de Lando Norris. Em 2016, deu um espetáculo, incluindo uma ultrapassagem por fora na chuva ao futuro campeão mundial Nico Rosberg.

"É uma pista fantástica e boa para correr", disse Verstappen. "Às vezes tem algumas corridas loucas, também para mim. Ganhar saindo da frente ou depois de largar do fundo em corridas com chuva e coisas assim. Parece que há hipótese de chuva novamente, por isso é animador".

No entanto, Verstappen está relutante em fazer previsões para a este ano. Embora o piloto da Red Bull tenha vencido três dos últimos quatro GPs, concluiu que as quatro equipes da frente estão muito próximas e que a Ferrari tinha o pacote mais rápido em Austin.

"É difícil dizer alguma coisa para este fim de semana, porque acho que as diferenças na frente são tão pequenas que, às vezes, tudo se resume a acertar na configuração ou na gestão da potência elétrica, todas estas coisas.

"Nos últimos anos, acho que o Brasil tem sido sempre um evento sprint. Portanto, suponho que temos um pouco mais de tempo para preparar o carro, o que pode ser bom ou ruim. Vamos ver", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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