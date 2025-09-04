Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Verstappen brinca sobre relação com Bortoleto: "Falo português fluentemente!"

Tetracampeão da F1 e brasileiro jogaram juntos nessa semana, antes do GP da Itália

Andrei Gobbo Livia Veiga
Editado:

Max Verstappen e Gabriel Bortoleto jogaram juntos nessa semana, como comentou o brasileiro na prévia do GP da Itália de Fórmula 1. Perguntado sobre a sessão de videogames e sobre a amizade com 'Gabi', Verstappen 'abriu o coração' sobre a relação com o piloto da Sauber e outros novatos.

Verstappen e Bortoleto jogaram Call of Duty, popular jogo de tiro em primeira pessoa, nessa semana. Ao ser perguntado se prefere o simulador de corridas iRacing ou o FPS, Max disse que não consegue muito tempo para escolher.

"Às vezes, quando tenho um pouco de tempo livre, gosto de passar um pouco de tempo com outros pilotos ou passar um pouco mais de tempo em meu simulador em casa para desenvolver alguns modelos de carros. Sim, sempre que posso. Não tenho mais muito tempo para correr nele, mas sempre que puder ajudar um pouco a equipe, sim, tentarei fazer isso".

Anteriormente, Bortoleto brincou sobre o quanto o tetracampeão da Red Bull sabia português, e Verstappen 'entrou na zoeira': "Não, eu falo fluentemente", riu.

Em seguida, o holandês respondeu uma pergunta sobre como é a relação com Gabriel e com os outros novatos da 'turma de 2025': "Eles são apenas caras legais. Eu me dou muito bem com eles. Eles são simplesmente eles mesmos. Todos têm, é claro, grandes sonhos".

"Sabe, o Gabi conseguiu chegar à F1. E sim, acho que quando você se dá muito bem, por que não, certo? Não estou aqui para esconder nada. E nós treinamos juntos. Sim, conversamos sobre coisas e também sobre o futuro".

"Somos muito abertos um com o outro. E, é claro, eu estou na F1 há mais tempo e é sempre bom conversarmos uns com os outros. Além disso, é uma nova geração também. Você pode aprender algo com eles também, sabe? Por isso, estou sempre aberto. E sim, nós nos ajudamos mutuamente", concluiu.

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

Andrei Gobbo Fórmula 1
Andrei Gobbo
