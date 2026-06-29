Após o começo das corridas europeias da Fórmula 1 em que a gestão de energia pareceu mais natural para os pilotos, Max Verstappen espera que o GP da Grã-Bretanha seja uma história completamente diferente, chegando a rir enquanto testava a tradicional pista de Silverstone no simulador da Red Bull.

Mônaco representou a experiência mais natural até agora, onde os pilotos puderam acelerar a fundo durante toda a classificação graças às muitas curvas lentas e zonas de frenagem.

Segundo Verstappen, o Red Bull Ring também foi relativamente simples, pois a pista nos Alpes da Estíria apresenta várias zonas de frenagem intensa onde é possível recuperar energia.

Silverstone, no entanto, carece dessas características devido ao seu traçado rápido e fluido, levando o tetracampeão a esperar uma experiência completamente diferente para os pilotos lá – mais alinhada com o que foi visto no início da temporada.

Verstappen diz que isso ficou claro para ele durante as sessões no simulador da Red Bull em Milton Keynes, na preparação para o GP da Grã-Bretanha.

“Silverstone, eu adoro a pista, mas dei algumas voltas no simulador e simplesmente comecei a rir”, disse Verstappen após garantir seu segundo pódio da temporada em Spielberg. "Para ser sincero, parecia uma pista diferente".

A corrida de Silverstone representará um desafio diferente para os pilotos este ano Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para os pilotos, isso significa um fim de semana com maior gestão de energia, tornando a experiência nas muitas curvas de alta velocidade de Silverstone diferente daquela da era do efeito solo, por exemplo.

Verstappen descreveu aqueles carros como “barcos” nas curvas de baixa velocidade, mas eles eram famosos por seu desempenho nas curvas de alta velocidade.

Este ano, as coisas mudaram no que diz respeito ao chassi, algo que muitos fãs, na verdade, veem como positivo, pois os pilotos lutam mais com o volante e os carros parecem menos 'presos' ao traçado.

A gestão de energia, no entanto, é outra história, especialmente quando os pilotos perdem velocidade ao fazer 'clipping' ou 'superclipping' antes de chegar às zonas de frenagem.

“Mal sobra bateria ao longo da volta. Ela fica constantemente vazia”, acrescentou Max. “Então, sim, vai parecer muito diferente do que estamos acostumados em Silverstone, devido ao traçado da pista".

Suzuka serviu de exemplo semelhante com a famosa curva 130R. Embora essa curva já fosse percorrida a todo vapor há anos, os pilotos estavam perdendo cerca de 50 km/h devido às limitações de energia, tornando o desafio em 2026 muito diferente do que era antes, segundo Fernando Alonso e Lando Norris.

Verstappen espera mais do mesmo em Silverstone, onde a sequência pelas curvas Copse, Maggots e Becketts será particularmente exigente, pois é toda 'com pé embaixo' e não oferece zonas de frenagem para recuperação de energia.

As zonas de frenagem intensa na Áustria fizeram com que o gerenciamento de energia fosse menos problemático Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Aqui [na Áustria] você tem retas longas e grandes zonas de frenagem, então dá para recarregar a bateria”, explicou Verstappen. “Lá, você tem retas longas, mas depois uma curva rápida, por exemplo, então não dá para carregar as baterias de verdade, e na reta seguinte você não tem muita energia para usar. Vai ser uma corrida difícil".

Verstappen satisfeito com as mudanças na F1 e na FIA para o futuro

Questionado pelo Motorsport.com durante o dia de imprensa em Spielberg na quinta-feira, Verstappen já havia dito que considera os carros de 2026 menos naturais de pilotar em geral, inclusive em termos de chassi.

Os carros com efeito solo precisavam ser extremamente rígidos e com a suspensão rebaixada, o que significa que os novos regulamentos representam um avanço em termos de chassi.

No entanto, segundo Verstappen, essas melhorias ainda são ofuscadas em circuitos como Silverstone pelas exigências de gerenciamento de energia.

“Acho que isso é menos natural, mas está diretamente relacionado à gestão de energia, certo? Porque metade do tempo você não pode usar as marchas que são naturais”, acrescentou. “Portanto, isto é menos natural do que costumava ser, ou do que as corridas de verdade costumavam ser".

Verstappen, no entanto, está satisfeito com a forma como a F1 e a FIA ouviram o seu feedback, o que ajudou a concretizar as alterações ao regulamento para 2027 e 2028.

O motor de combustão interna voltará a ter maior destaque em duas etapas, com uma divisão de 58-42 no próximo ano, antes de atingir a proporção pretendida de 60-40 em 2028.

Isso parece ser suficiente para manter Verstappen na F1 por mais tempo, embora ele tenha dito sobre esta temporada: “Este ano tudo tem sido incrivelmente complicado, com tantas coisas diferentes. Você sai dos boxes e o carro para, coisas assim. Na maioria das vezes, eu só tenho que contar até 10, ou melhor, até 100".

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