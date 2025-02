O tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen acredita que o carro de 2025 da Red Bull é uma melhoria significativa em relação ao seu antecessor, mas afirmou que nada pode ser "pior do que o ano passado".

O piloto taurino conquistou o quarto título em 2024, apesar de sua equipe ter terminado em terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás da McLaren e da Ferrari, na classificação dos construtores, após um desenvolvimento ruim no meio da temporada.

A RBR teve dificuldades com um carro imprevisível e com pouco equilíbrio, o que a levou a vencer apenas dois dos últimos 14 grandes prêmios, em comparação com sete dos 10 primeiros.

Agora, falando no Bahrein durante os testes de pré-temporada de 2025 da F1, Verstappen revelou que o novo carro está melhor "em todos os aspectos", mas que o nível de melhoria não é muito alto.

"Não pode ser pior do que no ano passado", disse ele no segundo dia de testes. "Portanto, acho que a direção em que estamos trabalhando é boa".

"Só precisamos seguir isso e ver o quanto podemos extrair. No momento, ainda é muito cedo - há muitas coisas que ainda estamos discutindo e querendo melhorar'.

"Mas ontem eu gostei e isso já é uma grande diferença em relação ao ano passado".

Foi a primeira vez, por algum tempo, que Verstappen e a Red Bull não tiveram o pacote mais forte, já que o holandês dominou 2023, vencendo 19 dos 22 GPs.

Portanto, quando perguntado sobre a influência que Verstappen teve no desenvolvimento do desafiante de 2025 em comparação com os anos anteriores, ele disse: "Alguns carros não precisam de muita influência. Para mim e para a equipe, em algum momento do ano passado, sabíamos que algo estava errado".

"É claro que algumas coisas precisam ser resolvidas, e é por isso que algumas coisas mudaram".

"Portanto, dou meu feedback sobre o que preciso - o carro precisa ser mais rápido e é isso que tentamos aplicar".

"Acho que a equipe aprendeu muito com o ano passado. Tentamos resolver esses problemas e agora temos que ver o desempenho do carro na Austrália, que é outro circuito completamente diferente [do Bahrein]", conclui.

BORTOLETO À FRENTE DE HAMILTON e NORRIS LÍDER: tudo do 1º DIA da PRÉ-TEMPORADA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!