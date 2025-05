Max Verstappen vai para o GP de Mônaco de Fórmula 1 com um bom pressentimento depois de vencer a corrida em Ímola, no último final de semana. Ao mesmo tempo, o heptacampeão também sabe que a corrida no principado não será uma tarefa fácil.

"Foi ótimo começar a rodada tripla com uma vitória no domingo em Ímola. Demos muitos passos positivos, me senti muito mais confortável no carro e isso nos dá uma posição inicial mais positiva para o futuro", Verstappen refletiu brevemente sobre o último fim de semana antes da corrida de Monte Carlo.

A maneira como o holandês chegou à vitória em Imola deve fazer com que ele e a Red Bull se sintam bem. Pela primeira vez este ano, o RB21 se mostrou um pouco mais rápido que os rivais e melhor com os pneus do que as McLarens, até então dominantes.

Portanto, as atualizações do carro parecem estar valendo a pena, mas Verstappen insiste que não é certo que a Red Bull também terá um bom desempenho no próximo confronto em Mônaco.

"Temos que continuar nos esforçando e não nos precipitarmos, porque Mônaco será muito mais difícil por ser um circuito de rua. Não foi o nosso circuito mais forte no passado, mas demos um passo à frente com a configuração e vamos tentar ter o melhor desempenho possível".

O fato de um bom desempenho não ser garantido é evidenciado pelo sexto lugar de Verstappen em Mônaco no ano passado. Ele conseguiu vencer a corrida no principado em 2021 e 2023, a qual também foi pole. As ultrapassagens têm sido muito difíceis no apertado circuito de rua há décadas e, portanto, Verstappen sabe que a maior parte da batalha será travada já no sábado.

"A classificação é decisiva aqui novamente e dependemos da estratégia, então tudo se resume a conseguir um bom resultado no sábado e fazer com que o carro tenha o melhor desempenho possível", explicou. "Também será bom estar perto de casa para esta corrida, especialmente por ser um fim de semana tão agitado e movimentado".