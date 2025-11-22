F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"
Tetracampeão demonstrou preocupação com o ritmo de corrida da Red Bull, uma vez que as simulações não foram feitas propriamente durante os treinos livres
Mesmo sem conseguir ficar com a pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen inicia a corrida nos Estados Unidos em uma posição, segundo colocado, logo ao lado de Lando Norris - mesmo sem ter se sentido confortável com as condições da pista durante a classificação.
O quali começou com um asfalto que, segundo o tetracampeão mundial, parecia mais uma pista de gelo do que um circuito de F1. A chuva, as baixas temperaturas e a pouca aderência criaram uma sessão particularmente desafiadora. "Estava super escorregadio, parecia que eu estava pilotando no gelo", refletiu Verstappen.
"Para ser honesto, eu não estava me divertindo muito. Normalmente, gosto de pilotar na chuva. Você tinha que ser muito cuidadoso. Para ser sincero, estou surpreso por não ter havido mais incidentes. Todos mantiveram a discrição ou todos estavam com medo, isso também é possível."
Durante o Q1 e o Q2, ficou claro que muitos pilotos estavam lutando para manter seus carros na pista. O próprio holandês também cometeu um deslize. "Era quase impossível fazer uma volta sem problemas", disse ele. "Você tinha bandeiras amarelas constantemente, pilotos diminuindo a velocidade e pessoas rodando. A visibilidade ruim também não ajudou. Mas, no final, conseguimos passar pela classificação sem muito drama", refletiu aliviado.
Verstappen observou ainda que a Red Bull parecia um pouco mais competitiva com os pneus de chuva do que com os intermediários que foram colocados no carro para o Q3. A pole não estava entre as possibilidades, de acordo com ele.
"Acho que a primeira fila do grid é um bom resultado no final das contas. Tive um pouco de azar no fim, pois não consegui dar mais uma volta, mas se você olhar para o Q3 como um todo, não estávamos competindo seriamente pela pole em nenhum momento. Não fomos os mais rápidos em nenhum momento. Portanto, ficar em segundo lugar está ótimo", celebrou.
O desempenho do RB21 na corrida ainda é um ponto de interrogação devido à falta de uma simulação de corrida nos treinos livres. No entanto, o holandês está esperançoso de que as mudanças que a equipe fez no carro funcionarão bem. "É difícil dizer em que pé estamos", explica ele.
"Na primeira sessão de treinos livres, eu realmente não fiz uma boa simulação de corrida. Espero que os ajustes que fizemos desde então tenham melhorado um pouco. Não espero milagres, mas espero que possamos competir por um bom resultado."
