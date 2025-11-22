Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"

Tetracampeão demonstrou preocupação com o ritmo de corrida da Red Bull, uma vez que as simulações não foram feitas propriamente durante os treinos livres

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Editado:

Mesmo sem  conseguir ficar com a pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen inicia a corrida nos Estados Unidos em uma posição, segundo colocado, logo ao lado de Lando Norris - mesmo sem ter se sentido confortável com as condições da pista durante a classificação. 

Leia também:

O quali começou com um asfalto que, segundo o tetracampeão mundial, parecia mais uma pista de gelo do que um circuito de F1. A chuva, as baixas temperaturas e a pouca aderência criaram uma sessão particularmente desafiadora. "Estava super escorregadio, parecia que eu estava pilotando no gelo", refletiu Verstappen.

"Para ser honesto, eu não estava me divertindo muito. Normalmente, gosto de pilotar na chuva. Você tinha que ser muito cuidadoso. Para ser sincero, estou surpreso por não ter havido mais incidentes. Todos mantiveram a discrição ou todos estavam com medo, isso também é possível."

Durante o Q1 e o Q2, ficou claro que muitos pilotos estavam lutando para manter seus carros na pista. O próprio holandês também cometeu um deslize. "Era quase impossível fazer uma volta sem problemas", disse ele. "Você tinha bandeiras amarelas constantemente, pilotos diminuindo a velocidade e pessoas rodando. A visibilidade ruim também não ajudou. Mas, no final, conseguimos passar pela classificação sem muito drama", refletiu aliviado.

Verstappen observou ainda que a Red Bull parecia um pouco mais competitiva com os pneus de chuva do que com os intermediários que foram colocados no carro para o Q3. A pole não estava entre as possibilidades, de acordo com ele.

"Acho que a primeira fila do grid é um bom resultado no final das contas. Tive um pouco de azar no fim, pois não consegui dar mais uma volta, mas se você olhar para o Q3 como um todo, não estávamos competindo seriamente pela pole em nenhum momento. Não fomos os mais rápidos em nenhum momento. Portanto, ficar em segundo lugar está ótimo", celebrou.

O desempenho do RB21 na corrida ainda é um ponto de interrogação devido à falta de uma simulação de corrida nos treinos livres. No entanto, o holandês está esperançoso de que as mudanças que a equipe fez no carro funcionarão bem. "É difícil dizer em que pé estamos", explica ele.

"Na primeira sessão de treinos livres, eu realmente não fiz uma boa simulação de corrida. Espero que os ajustes que fizemos desde então tenham melhorado um pouco. Não espero milagres, mas espero que possamos competir por um bom resultado."

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas
Próximo artigo F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

Principais comentários
Erwin Jaeggi
Mais de
Erwin Jaeggi
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari
F1 - Chegada da Cadillac não ajuda Alpine: "Nos custou pessoas"

F1 - Chegada da Cadillac não ajuda Alpine: "Nos custou pessoas"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chegada da Cadillac não ajuda Alpine: "Nos custou pessoas"
F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole

F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Verstappen elogia carro perfeito em todo o Circuito das Américas após pole
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1

Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo

F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Red Bull responde McLaren sobre troca 'polêmica' de motor no GP de São Paulo
F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas

F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren e Red Bull trazem atualizações para Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Últimas notícias

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros