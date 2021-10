A sorte sorriu para Max Verstappen na Turquia. Mesmo sem ter o rendimento esperado, algo que vinha destacando todo o fim de semana, a chuva no começo do domingo mudou o destino do domingo. Com o segundo lugar, atrás apenas de Valtteri Bottas, contra o quinto de Lewis Hamilton, o holandês volta a assumir a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1.

Agora, o holandês possui 262,5 pontos contra 256,5 de Hamilton, com 159 ainda em jogo dos seis GPs, a sprint em Interlagos e os pontos extras de volta mais rápida.

Sem ter ritmo para acompanhar Bottas, Verstappen fez a sua prova, apenas focando em se manter na posição apesar dos possíveis avanços de Charles Leclerc. No final, contou ainda com a sorte de ter seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, completando o pódio.

Nas entrevistas pós-corrida, Verstappen foi questionado se era possível considerar a prova um bom "controle de danos".

"Sim, hoje não foi fácil. A pista estava oleosa. Tivemos que gerenciar os pneus a corrida toda, então não pudemos dar o nosso melhor. Parecia que Valtteri tinha um ritmo melhor, talvez tivesse como cuidar dos pneus melhor, mas estou feliz por terminar em segundo porque assim é fácil errar e perder posições".

Questionado sobre qual foi a fase mais difícil da corrida, o holandês brincou: "Ficar acordado! Foi sobre gerenciar os pneus. Não podíamos dar o melhor, fazer uma certa quantidade de voltas assim. Feliz por estar no pódio".

A próxima etapa, o GP dos Estados Unidos, é apontada como um local favorável à Mercedes, e Verstappen acredita que será novamente uma boa batalha.

"Sim, tem sido próximo o ano todo e tenho certeza que em Austin será novamente uma batalha boa com a Mercedes, então temos que seguir dando o nosso melhor, buscando melhorar e veremos onde estaremos no fim. Mas, até aqui, tem sido uma temporada muito boa".

