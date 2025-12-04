F1: Verstappen chega "relaxado" à decisão do título em Abu Dhabi

Max Verstappen tem a difícil tarefa de superar a 13 pontos de vantagem sobre Lando Norris neste fim de semana no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 se quiser conquistar seu quinto título consecutivo, mas, depois de voltar de uma desvantagem de mais de 100 pontos para chegar à última corrida do ano com uma chance, nada está fora de questão quando se fala do tetracampeão mundial, que vai para Yas Marina "relaxado".

O holandês deixou bem claro que não está sob pressão, pois o fato de ganhar ou não o título de 2025 não depende apenas de sua vitória. Na verdade, ele diz que, aconteça o que acontecer, ele já estará feliz com a forma como a Red Bull conseguiu dar a volta por cima na temporada.

"Estou muito relaxado, não tenho nada a perder. Estou gostando de estar aqui. E, para mim, não se trata mais de estar aqui [na briga pelo título], estou curtindo a segunda metade da temporada, estou trabalhando com a equipe e gostando de como conseguimos voltar daqueles momentos difíceis".

Para Verstappen, depois de todos os momentos ruins deste ano, tudo o que vier é um bônus: "Lembro-me de reuniões em que eu estava muito frustrado e decepcionado com o desempenho ruim que estávamos tendo, e agora nas reuniões você está sorrindo e feliz. Portanto, estar aqui lutando pelo título é um bônus".

Max acrescentou: "Para mim, é muito simples. Vamos tentar ter um bom fim de semana e, mesmo assim, nem tudo está sob meu controle. Não depende de mim, então vou tentar aproveitar, aconteça o que acontecer".

Quanto ao fato de poder acrescentar um quinto título à sua sala de troféus, colocando-o no pódio de todos os tempos, empatado com Juan Manuel Fangio e atrás apenas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, Verstappen diz que isso não é algo que o preocupe.

"O troféu parece o mesmo. Já tenho quatro em casa, seria bom ter um quinto. É claro que você sempre tenta ganhar, mas, ao mesmo tempo, já conquistei tudo o que queria na F1. Então, tudo o que vier depois disso é um bônus, porque eu gosto e me divirto. E é assim que vou encarar este fim de semana. Quero me divertir e maximizar o resultado".

"E mesmo assim, não sei o que significa maximizar o resultado se você olhar para a classificação. Realmente não acho que sejamos os mais rápidos, mas nunca se sabe na Fórmula 1. Muita coisa pode acontecer nas corridas, como aconteceu no Catar, então vamos ver", concluiu.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

