Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull
GP de Abu Dhabi
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen chega "relaxado" à decisão do título em Abu Dhabi

Tetracampeão também comentou que não se importa em conquistar o quinto título consecutivo

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen tem a difícil tarefa de superar a 13 pontos de vantagem sobre Lando Norris neste fim de semana no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 se quiser conquistar seu quinto título consecutivo, mas, depois de voltar de uma desvantagem de mais de 100 pontos para chegar à última corrida do ano com uma chance, nada está fora de questão quando se fala do tetracampeão mundial, que vai para Yas Marina "relaxado".

Leia também:

O holandês deixou bem claro que não está sob pressão, pois o fato de ganhar ou não o título de 2025 não depende apenas de sua vitória. Na verdade, ele diz que, aconteça o que acontecer, ele já estará feliz com a forma como a Red Bull conseguiu dar a volta por cima na temporada.

"Estou muito relaxado, não tenho nada a perder. Estou gostando de estar aqui. E, para mim, não se trata mais de estar aqui [na briga pelo título], estou curtindo a segunda metade da temporada, estou trabalhando com a equipe e gostando de como conseguimos voltar daqueles momentos difíceis".

Para Verstappen, depois de todos os momentos ruins deste ano, tudo o que vier é um bônus: "Lembro-me de reuniões em que eu estava muito frustrado e decepcionado com o desempenho ruim que estávamos tendo, e agora nas reuniões você está sorrindo e feliz. Portanto, estar aqui lutando pelo título é um bônus".

Max acrescentou: "Para mim, é muito simples. Vamos tentar ter um bom fim de semana e, mesmo assim, nem tudo está sob meu controle. Não depende de mim, então vou tentar aproveitar, aconteça o que acontecer".

Quanto ao fato de poder acrescentar um quinto título à sua sala de troféus, colocando-o no pódio de todos os tempos, empatado com Juan Manuel Fangio e atrás apenas de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, Verstappen diz que isso não é algo que o preocupe.

 

"O troféu parece o mesmo. Já tenho quatro em casa, seria bom ter um quinto. É claro que você sempre tenta ganhar, mas, ao mesmo tempo, já conquistei tudo o que queria na F1. Então, tudo o que vier depois disso é um bônus, porque eu gosto e me divirto. E é assim que vou encarar este fim de semana. Quero me divertir e maximizar o resultado". 

"E mesmo assim, não sei o que significa maximizar o resultado se você olhar para a classificação. Realmente não acho que sejamos os mais rápidos, mas nunca se sabe na Fórmula 1. Muita coisa pode acontecer nas corridas, como aconteceu no Catar, então vamos ver", concluiu.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

