F1: Verstappen cita acidente de Piquet como motivo para descartar 500 Milhas de Indianápolis
Tetracampeão da F1 afirmou que o risco é alto demais para participar da lendária prova do automobilismo americano
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Jim Watson / AFP via Getty Images
Max Verstappen descartou a possibilidade de correr na 500 Milhas de Indianápolis, citando as consequências duradouras das lesões do acidente do tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet na lendária pista da IndyCar como um dos motivos para evitar a prova mais tradicional do automobilismo norte-americano.
Piquet, pai da parceira de Verstappen, Kelly Piquet, sofreu ferimentos graves nas pernas e nos pés após rodar e bater forte contra o muro durante os treinos para a Indy 500 de 1992, precisando de meses de reabilitação.
Verstappen foi questionado sobre a possibilidade de participar da icônica corrida durante a coletiva de imprensa do GP do Catar, dias após ter vencido o GP de Las Vegas no fim de semana passado.
A corrida pelas ruas da 'Cidade dos Cassinos' apresentou um estilo de competição que tem sido comparado ao da Indy. Mas o piloto da Red Bull disse que isso não mudou sua opinião.
“Não, mas também não é que eu não fosse bom nisso. É apenas uma questão de gestão de risco, é por isso que não quero participar. Gosto de assistir, mas também sei que há um risco muito alto envolvido em sofrer um acidente, e já vi muitos exemplos disso”, disse Verstappen.
“Até mesmo, é claro, meu sogro [Nelson Piquet] sofreu um grave acidente lá, e ver como ele teve que viver pelo resto da vida depois daquele acidente é um risco que não estou disposto a correr, já que corro na F1 e na GT3".
Foto de: Indianapolis Motor Speedway
“Chega um ponto em que você já está assumindo muitos riscos, então, às vezes, é bom ter alguns fins de semana em que não precisa estar no limite o tempo todo".
O holandês revelou seus planos de disputar mais provas de endurance no futuro, embora tenha dito que isso dependerá de conseguir o pacote certo.
“Bem, tudo começa com o orçamento, antes de mais nada. Não gosto de pagar tudo do meu próprio bolso. Ninguém gosta disso, não importa quanto você tenha”, continuou.
“Gosto de disputar todas as corridas de endurance, mas, ao mesmo tempo, também gosto de fazê-lo da maneira correta, bem preparado e com a equipe certa. Não estou lá apenas para participar, estou lá para vencer".
Verstappen chega às duas últimas corridas da temporada em segundo lugar no campeonato de pilotos, com 304 pontos. Lewis Hamilton, da Ferrari, ocupa o terceiro lugar com 267 pontos, enquanto George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, estão em quarto e quinto, ambos com 264 pontos.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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