A McLaren tem dominado mais um fim de semana e garantiu a primeira fila para o GP da Holanda de Fórmula 1, com Oscar Piastri garantindo a pole em Zandvoort, seguido por Lando Norris. Pouco mais de dois décimos atrás do britânico, Max Verstappen fez o que podia e maximizou o resultado com a terceira colocação.

"O fim de semana inteiro foi muito difícil para nós. Na classificação, tive a melhor sensação de todo o fim de semana, então é exatamente isso que você quer", disse o holandês. "Estou muito feliz com este terceiro lugar. A energia do público aqui foi ótima durante todo o fim de semana. Todo aquele laranja nas arquibancadas, é sempre muito especial".

Perguntado se vai atacar no domingo ou irá se contentar 'apenas' com um lugar no pódio, Verstappen respondeu: "Sim, vamos ver o que podemos fazer. As McLarens foram rápidas durante todo o fim de semana. É importante nos concentrarmos em nossa própria corrida e ver o que podemos fazer, mas esse é um bom passo à frente. Espero que possamos manter isso na corrida de amanhã".

