Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Verstappen comemora P3 na classificação da Holanda: "Melhor sensação do fim de semana"

Holandês admitiu que final de semana foi difícil, mas irá "ver o que pode fazer" largando atrás das duas McLaren

Casper Bekking
Casper Bekking
Publicado:

A McLaren tem dominado mais um fim de semana e garantiu a primeira fila para o GP da Holanda de Fórmula 1, com Oscar Piastri garantindo a pole em Zandvoort, seguido por Lando Norris. Pouco mais de dois décimos atrás do britânico, Max Verstappen fez o que podia e maximizou o resultado com a terceira colocação. 

Leia também:

"O fim de semana inteiro foi muito difícil para nós. Na classificação, tive a melhor sensação de todo o fim de semana, então é exatamente isso que você quer", disse o holandês. "Estou muito feliz com este terceiro lugar. A energia do público aqui foi ótima durante todo o fim de semana. Todo aquele laranja nas arquibancadas, é sempre muito especial". 

Perguntado se vai atacar no domingo ou irá se contentar 'apenas' com um lugar no pódio, Verstappen respondeu: "Sim, vamos ver o que podemos fazer. As McLarens foram rápidas durante todo o fim de semana. É importante nos concentrarmos em nossa própria corrida e ver o que podemos fazer, mas esse é um bom passo à frente. Espero que possamos manter isso na corrida de amanhã". 

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

In this article
Casper Bekking Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull Racing
Principais comentários
Casper Bekking
