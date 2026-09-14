F1 - Verstappen comenta duelo com Hamilton na largada de Madri: "Se tivesse ficado, bateria"

Max Verstappen admitiu que sabe que teria recebido uma penalidade de tempo se não tivesse devolvido a posição a Lewis Hamilton, mas afirmou que agiu corretamente na primeira curva do GP da Espanha de Fórmula 1.

Com seu quinto pódio em sete finais de semana de corrida, Verstappen tirou o máximo proveito da primeira corrida da categoria no Madring. O holandês conseguiu o segundo lugar atrás de Kimi Antonelli, o que, segundo o tetracampeão mundial, foi até mais do que ele realmente merecia.

“Nós maximizamos o resultado e provavelmente tivemos um pouco de sorte com, é claro, a situação infeliz de Lando. Eu não tinha o ritmo do Kimi e definitivamente não tinha o ritmo do Lando”, disse Verstappen após a corrida. "Então, sim, estamos aqui no pódio e acho isso ótimo, mas ainda nos falta um pouquinho para realmente disputar a vitória".

O fato de Verstappen ter terminado apenas atrás de Antonelli talvez levante a questão de se ele poderia até ter vencido a corrida caso não tivesse cedido posições nas etapas iniciais. Max recebeu instruções de seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, para devolver a posição a Hamilton, mas, com Antonelli entre eles naquele momento, na prática isso significava abrir mão de duas posições.

O tetracampeão expressou seu descontentamento pelo rádio da equipe, mas, no fundo, sabia que precisava atender ao pedido da equipe, como reconheceu depois: “O que eu deveria fazer? Se me dizem que tenho que fazer isso, então eu faço".

O holandês também tem certeza de que, caso contrário, teria recebido uma punição de tempo dos comissários: "Se eu não tivesse feito isso, teria recebido uma penalidade. Sem dúvida".

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dito isso, o atual sexto colocado na classificação do campeonato ainda acredita que agiu corretamente. Ele afirmou que Hamilton já não controlava mais seu carro ao passar pelas zebras e acrescentou que precisou sair da pista para evitar uma colisão com o rival.

“Eu teria sofrido danos logo no início se tivesse permanecido na pista, então a vitória também estaria fora de questão. É tão simples quanto isso. Eu apenas segui meu próprio traçado na curva 1, mas Lewis tentou uma manobra contra os dois primeiros [pilotos] e bateu [o assoalho] na zebra. Ele simplesmente voltou para a pista e foi por isso que tive que sair do traçado".

“Se eu tivesse ficado lá, com certeza teria havido contato. Minha corrida poderia ter acabado na curva 2, e é por isso que acho que estou feliz por estarmos onde estamos agora".

De acordo com Verstappen, o segundo lugar era o melhor resultado o melhor resultado possível: “Às vezes nos beneficiamos um pouco do azar dos outros, mas também estamos tentando realmente maximizar nosso potencial e, às vezes, talvez, sim, superar um pouco as expectativas. E isso é bom".

“Essa é a única coisa que podemos fazer no momento. Agora, precisamos tornar nosso pacote um pouco mais forte para realmente estarmos em uma disputa potencial pela vitória".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No momento, a Red Bull simplesmente não tem o ritmo necessário para isso, apesar de ter parecido estar perto nas etapas finais em Madri. Verstappen ficou a menos de um segundo de Antonelli por várias voltas, mas, segundo ele, essa imagem era enganosa e, na realidade, ele não tinha chance contra o líder do campeonato.

“Pode ter parecido um pouco que estávamos disputando a vitória, mas isso foi mais porque Kimi estava sendo atrapalhado por Charles".

“Assim que ele teve pista livre, simplesmente se distanciou de mim novamente, e eu estava ocupado com Lando atrás de mim. Mas por aqui, se você correr um pouco mais no meio da pista, então sim, não dá para ultrapassar".

A Red Bull, no entanto, está limitada no que ainda pode fazer com o RB22. O chefe de equipe Laurent Mekies já reconheceu que o teto de gastos torna impossível manter o ritmo de desenvolvimento da primeira metade da temporada. Verstappen acrescentou em Monza que algumas atualizações ainda serão introduzidas no carro de 2026, mas que o foco nos bastidores já mudou para 2027.

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