Max Verstappen tem tido problemas com o carro neste fim de semana e largará como P8 no GP da Hungria, uma posição atrás de Gabriel Bortoleto, que fez sua melhor classificação da carreira na Fórmula 1 neste sábado. Os dois pilotos são amigos e o brasileiro já revelou que admira muito o trabalho do tetracampeão.

Em entrevista a alguns jornalistas após a classificação, Verstappen falou sobre as expectativas para a largada de amanhã e elogiou o novato brasileiro: "Estou animado para brigar contra ele amanhã. É um grande amigo meu e tenho aprendido muito com ele recentemente. Talvez façamos algumas boas ultrapassagens amanhã".

Bortoleto foi ao Q3 pela terceira vez na temporada, conquistando seu melhor resultado em classificações. "[Estou] muito, muito feliz, cara. Ir para o Q3 é sempre uma conquista para nós. E dar o meu melhor aqui? Não tem segredo. As coisas funcionaram", disse ele, revelando que o bom resultado não veio sem muito esforço: "Ficamos na pista ontem até meia-noite com os mecânicos e engenheiros, trabalhando. Quebramos o toque de recolher para ajustar coisas no carro e estudar o que deveríamos fazer hoje".

Por outro lado, Verstappen tem reclamado da falta de aderência durante todo o fim de semana e não acredita que as coisa possam melhorar de maneira significativa para amanhã: "Acho que estamos felizes por ter chegado ao Q3. Desde a primeira volta, tudo já parecia estranho. Tentamos várias coisas com o carro e nada dava uma direção clara, nada funciona... A gente já não está mais disputando o campeonato. Agora, é só tentar ter bons fins de semana aqui e ali. Esse, claramente, tem sido um dos ruins", disse.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!