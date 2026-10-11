F1: Verstappen comenta 'quebra de maldição' em Singapura e passa marca de Schumacher pela Ferrari

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Após quebrar, em Sepang, uma 'seca' de vitórias que vinha desde Abu Dhabi-2025, holandês agora triunfa em duas etapas consecutivas; saiba mais no Motorsport.com

Alex Harrington
Editado:

Max Verstappen finalmente venceu o GP de Singapura de Fórmula 1. O holandês conquistou neste domingo (11) sua primeira vitória na corrida principal do circuito de rua de Marina Bay, encerrando um longo período de frustração em uma dos poucas pistas do calendário em que ainda não havia triunfado -- do cronograma atual, agora só falta Madri.

O resultado também representa o segundo triunfo consecutivo do tetracampeão na temporada 2026.

O editor recomenda:

Antes deste fim de semana, o holandês havia terminado em segundo lugar em Singapura em três ocasiões: 2018, 2024 e 2025. Apesar de ter acumulado bons resultados no circuito de rua, a vitória escapava do holandês, que agora finalmente alcança o topo do pódio após nove tentativas anteriores.

A conquista veio após um fim de semana positivo para a Red Bull, já que seu astro Verstappen já havia vencido a corrida sprint no sábado e confirmou o bom momento com uma atuação dominante no domingo, depois de largar da pole position e resistir à pressão inicial de Charles Leclerc, monegasco da Ferrari.

O ferrarista terminou em segundo, enquanto Andrea Kimi Antonelli, italiano da Mercedes, completou o pódio.

Após a corrida, Verstappen comemorou o resultado e destacou a evolução da equipe nas últimas etapas.

“Levou um tempo, mas esta corrida foi muito boa. Tivemos ritmo quando precisávamos, com os pneus macios, embora os médios tenham sido mais difíceis para todos”, afirmou Max.

“Mas funcionou, então estou muito feliz por vencer aqui. As últimas duas corridas foram muito positivas para nós, e é ótimo ver isso”, completou o tetracampeão da F1.

Estatísticas

Com o triunfo, Verstappen passa a ser isoladamente o segundo piloto com mais triunfos por uma mesma equipe: ele subiu no lugar mais alto do pódio com a Red Bull em 73 oportunidades, deixando para trás a marca do alemão heptacampeão mundial Michael Schumacher com a Ferrari (72).

O líder deste recorte estatístico é o também heptacampeão Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, pela Mercedes (83).

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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