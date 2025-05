Max Verstappen declarou, após a classificação em Mônaco, que a corrida estaria 'marcada'. Após 78 voltas pelas ruas estreitas do principado, o holandês provou que estava certo, pois cruzou a linha de chegada em quarto lugar, mesma posição de onde largou. A Red Bull parecia estar apostando principalmente na infelicidade no final da corrida, mas ela não se concretizou então, o pódio não estava nos planos. Portanto, mesmo a regra obrigatória de duas paradas ofereceu pouca mudança no quadro habitual da Fórmula 1 em Monte Carlo.

"Você não pode correr aqui de qualquer maneira, então não importa o que você faça. Uma parada, 10 paradas...", declarou Verstappen em conversa com a Sky Sports F1. "Mesmo no final da corrida: eu estava liderando, mas meus pneus estavam completamente gastos - e você ainda não pode ultrapassar. Acho que hoje em dia você pode ultrapassar um carro de F2 com um carro de F1 aqui".

Perguntado se ele está feliz pelo fato de a F1 ter pelo menos tentado algo para animar a corrida, respondeu: "Sim, é claro. Eu também entendo, mas não acho que tenha funcionado."

O tetracampeão de F1 também não pode fazer nada com a sugestão de que a F1 deveria trabalhar com uma janela de pitstop obrigatório, usada em outras categorias: "Mas já estávamos quase caminhando para o Mario Kart. Depois, temos que instalar peças no carro. Talvez então você possa jogar bananas ou algo assim!", brinca o holandês. "Eu não sei. Peças escorregadias na pista, talvez?"

O fato de Verstappen ter continuado pilotando por muito tempo nos estágios finais, sabendo que ainda teria que fazer um pit stop, foi principalmente uma aposta estratégica. "Eu também não tinha nada a perder", acrescenta. "Tinha uma grande diferença atrás de mim, então, como eu disse, poderia ter feito quatro pit stops e ainda assim terminar no mesmo lugar. Mas Mônaco é assim. A classificação é muito importante. Normalmente, se não acontecer nada de errado, você não muda de lugar. E se você fizer os pit stops conforme o planejado, você fica onde está - e foi exatamente isso que aconteceu hoje."

"Também acho que não tínhamos o ritmo para brigar com os caras da frente. Toda vez que eu tentava acompanhar o ritmo, meus pneus se desgastavam demais e eu ficava com granulação. De qualquer forma, o P4 foi realmente o máximo hoje", finalizou.

