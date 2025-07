Atual campeão de Fórmula 1, Max Verstappen é o piloto mais cobiçado do grid. Apesar de ter contrato com a Red Bull até o fim de 2028, o futuro do piloto holandês na equipe austríaca tem sido questionado já há algum tempo. Agora, de acordo com a publicação alemã Auto Motor und Sport, empresários de Verstappen estariam trabalhando por uma reestruturação na equipe, a qual estaria ligada a permanência do tetracampeão.

A primeira especulação sobre a saída de Verstappen é que ele poderia acionar uma cláusula do contrato que lhe permite sair caso esteja abaixo do terceiro lugar no campeonato de pilotos até o fim de julho. Esta opção não é possível no momento pois o holandês é o terceiro, atrás de Oscar Piastri e Lando Norris.

Porém, segundo o site alemão, a família e os empresários de Verstappen estão trabalhando por mudanças na estrutura de poder da Red Bull, sendo Christian Horner uma peça central nas negociações. Atualmente, o chefe de equipe lidera a equipe de corrida, a divisão técnica, o desenvolvimento de motores (RB Powertrains) e o marketing. O desejo do holandês seria reduzir de maneira significativa a influência de Horner dentro do time, ou até mesmo retirá-lo e substituí-lo por outra pessoa. O modelo sugerido seria parecido com o que é utilizado na McLaren atualmente, em que cada área é chefiada por alguém diferente.

Horner está na Red Bull desde 2005 e sempre teve o apoio dos acionistas majoritários tailandeses, a família Yoovidhya. Porém, segundo o Auto Motor und Sport, a família não se opõe mais a resstruturação do time, preocupada com a reputação e imagem da marca após as polêmicas envolvendo o chefe de equipe no início de 2024 e a perda de desempenho na F1 em 2025.

Nomes como Peter Bayer, CEO da Toro Rosso e Andreas Seidl, ex-chefe de equipe da McLaren e ex-gerente de projetos da Audi foram mencionados como possíveis substitutos de Horner. Oliver Oakes, ex-chefe da Alpine, também foi cogitado, mas enfrenta problemas legais e por isso teria sido descartado.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, já admitiu que teve conversas com o holandês, mas que não quer fazer os próprios pilotos, George Russell e Kimi Antonelli, esperarem além do início de agosto, antes da pausa de verão, para tomar uma decisão sobre 2026. De acordo com a publicação alemã, Verstappen prefere seguir com a equipe austríaca, mas estaria disposto a sair caso nenhuma mudança seja feita. Por outro lado, dentro da Red Bull, é sabido que o time perde valor de maneira significativa sem o tetracampeão.

