F1: Verstappen confirma permanência na Red Bull em 2026

Max Verstappen estava enfrentando rumores de que sairia da Red Bull no fim da temporada de 2025 da Fórmula 1. As informações mais fortes era de que o tetracampeão iria para a Mercedes. No entanto, o piloto confirmou que continua em Milton Keynes na próxima temporada.

Verstappen voltou a ser alvo de especulações intensas nas últimas semanas depois que o piloto da Mercedes, George Russell, revelou que sua equipe havia mantido conversas com o staff do holandês sobre os planos futuros.

Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, mas com várias cláusulas de saída que podiam ser acionadas durante as férias de verão. Como já havia sido noticiado pelo Motorsport.com, essas cláusulas poderiam liberá-lo caso ele não estivesse entre os três primeiros do campeonato de pilotos — o que agora já não é mais possível, após o quarto lugar conquistado na Bélgica.

E embora uma mudança em 2026 sempre tenha parecido menos provável do que em 2027 — quando ele terá uma visão mais clara de quais equipes se adaptaram melhor ao novo regulamento técnico —, Verstappen vinha contornando com cuidado o assunto do seu futuro em 2026 nas últimas semanas.

Mas, falando com a imprensa antes do GP da Hungria neste fim de semana, Verstappen finalmente deixou claro que continuará na equipe que o levou a quatro títulos mundiais consecutivos.

"Na verdade, eu nunca disse nada porque estava focado em conversar com a equipe sobre como melhorar nosso desempenho, ideias para o futuro, para o ano que vem também, e por isso eu não tinha nada a acrescentar", disse ele.

"Mas acho que é hora de acabar com todos os rumores e, para mim, sempre foi bem claro que eu iria continuar".

"Acho que esse também era o sentimento geral dentro da equipe, porque estávamos sempre discutindo o que poderíamos fazer com o carro. E quando você não está interessado em ficar, também para de falar sobre esse tipo de coisa — e eu nunca parei".

Importante ressaltar que a Sky Sports levantou a possibilidade do tetracampeão deixar a Red Bull em 2027, caso ele não conquite o pentacampeonato com as novas regras da F1.

Ainda não dá para jogar 2025 'no lixo'

Verstappen há muito já se conformou com a ideia de estar fora da briga pelo título de 2025, dada a dominância da McLaren — ele está agora 81 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri.

Mas, embora o foco dele e da Red Bull esteja em começar com tudo na nova era de regulamentos, ele também não quer jogar 2025 no 'lixo'.

"Ninguém realmente sabe onde vai estar no ano que vem", explicou. "E pra nós, este ano, realisticamente vai ser muito difícil brigar com a McLaren. Acho que já é difícil o bastante lutar com Ferrari e Mercedes".

"Mas ainda vejo muita oportunidade de aprender mais sobre o carro e o comportamento do carro. Claro, sei que os carros vão ser diferentes no ano que vem, mas ainda tem coisas que você pode tirar deste ano no lado da engenharia e aplicar no próximo".

"Então você não pode simplesmente dizer: 'Ok, não vamos ganhar o campeonato este ano, então vamos descartar tudo completamente'".

Com Verstappen confirmado que continuará com a Red Bull, agora resta a Mercedes definir quando assinará a renovação com George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

