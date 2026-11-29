F1: Verstappen confirma vice de pilotos no Catar; veja as tabelas de 2026 pós-Losail
Bortoleto voltou a pontuar e, com isso, ajudou a Audi na briga contra a Haas pelo sétimo lugar do campeonato de construtores; veja cenários no Motorsport.com
Com o quarto lugar no GP do Catar de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, confirmou o segundo lugar no campeonato de pilotos na temporada 2026. Abaixo, o Motorsport.com traz a tabela da disputa de competidores e construtores pós-Losail:
CAMPEONATO DE PILOTOS:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|427
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|20
|25/1
|15/3
|10/5
|12/4
|25/1
|-
|2
|316
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|33
|15/3
|25/1
|18/2
|25/1
|12/4
|-
|3
|
G. RussellMercedes
|282
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|2
|4/8
|8/6
|12/4
|2/9
|18/2
|-
|4
|275
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|15
|12/4
|18/2
|2/9
|6/7
|8/6
|-
|5
|274
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|13
|10/5
|10/5
|25/1
|18/2
|10/5
|-
|6
|
C. LeclercFerrari
|256
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|24
|18/2
|12/4
|4/8
|1/10
|6/7
|-
|7
|
O. PiastriMcLaren
|182
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|10
|6/7
|-
|8/6
|15/3
|15/3
|-
|8
|
I. HadjarRed Bull Racing
|126
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|1
|8/6
|2/9
|15/3
|-
|4/8
|-
|9
|91
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|2/9
|6/7
|6/7
|-
|2/9
|-
|10
|52
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|10/5
|-
|-
|11
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|
F. ColapintoAlpine
|35
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8/6
|-
|-
|13
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|15
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|1/10
|-
|15
|
N. HulkenbergAudi
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|16
|11
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|17
|
E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|
A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|
R. HirakawaHaas F1 Team
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|22
|
L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|
S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
CAMPEONATO DE CONSTRUTORES:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Mercedes
|709
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|22
|29
|23
|22
|14
|43
|-
|2
|Ferrari
|531
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|39
|30
|30
|6
|7
|14
|-
|3
|Red Bull Racing
|456
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|34
|23
|27
|33
|25
|16
|-
|4
|McLaren
|456
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|23
|16
|10
|33
|33
|25
|-
|5
|RB
|116
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|10
|2
|6
|6
|-
|2
|-
|6
|Alpine
|87
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|18
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|31
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|29
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|6
|-
|4
|1
|-
|1
|-
|9
|Williams
|16
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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