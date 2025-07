Luzes verdes acionadas e carros na pista! Neste sábado (5), os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao traçado de Silverstone para a sessão de classificação. Como já vimos ao longo das 11 primeiras corridas, a posição de início pode refletir muito no resultado final da etapa. Max Verstappen fez uma volta voadora no fim da sessão, assumindo a pole e tendo Oscar Piastri e Lando Norris logo atrás.

Q1

As duplas da Alpine e da Sauber foram as primeiras a irem para a pista, mas os primeiros melhores tempos ficaram com Oscar Piastri, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris e George Russell entre os cinco primeiros.

Faltando oito minutos para o fim da sessão, Franco Colapinto rodou na curva Club e até conseguiu tirar o carro da brita, levantando muita poeira, mas o argentino não conseguiu retornar aos boxes e foi acionada a bandeira vermelha, parando o cronômetro em seis minutos e 49 segundos.

Depois dos comissários terem limpado a pista, a McLaren optou por retornar com um jogo de pneus já usado, pensando em manter mais opções para o Q3. E, como a previsão avisada, algumas poucas gotas de chuva começaram a cair na saída dos boxes.

Lewis Hamilton chegou a avisar que a pista estava um pouco mais escorregadia do que antes, mas ainda não o suficiente para exigir os pneus de chuva.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg não conseguiram se encaixar para o Q2, o brasileiro 'perdeu' a posição depois que Carlos Sainz e Pierre Gasly finalizaram suas voltas.

Colapinto, Hulkenberg, Lance Stroll, Bortoleto e Liam Lawson foram eliminados ainda no Q1.

Importante ressaltar que Bortoleto bateu durante o TL3 e quebrou a suspensão, sendo obrigado a trocar diversas peças e usar o assoalho antigo para a classificação.

Q2

Max Verstappen foi o primeiro a deixar os boxes, usando pneus macios novinhos, exatamente como a dupla da Ferrari e da McLaren. Piastri conseguiu fazer uma volta exatamente no mesmo tempo do holandês, antes de Norris assumir a ponta com 1min25s231.

Faltando três minutos para o fim da sessão, Hamilton voltou com pneus macios já usados, ainda reclamando bastante do carro, sem conseguir encaixar uma boa volta com o monoposto que parecia bastante competitivo durante a sexta-feira.

Mesmo assim, a dupla da Ferrari surgiu à frente da McLaren de Norris, com Hamilton assumindo a ponta com 1min25s084; Leclerc logo atrás, ficando 0s049.

Os eliminados do Q2 foram: Esteban Ocon, Alexander Albon, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz.

Q3

Todos os pilotos que conseguiram chegar ao Q3 vieram para a pista com pneus macios novinhos, prontos para fazerem suas melhores voltas e disputar pela pole.

Verstappen fez uma ótima volta, andando em 1min25s267, mas Oscar Piastri apareceu para quebrar o recorde da pista, cravando 1min24s995, enquanto o tetracampeão seguia reclamando da dificuldade de controlar seu carro.

Faltando menos de quatro minutos, os pilotos retornaram à pista com novos pneus. Verstappen, por sua vez, foi o último a deixar os boxes, correndo o risco de fazer uma única volta nos últimos minutos. E o trabalho foi um grande sucesso, com o holandês conquistando a pole position para a corrida.

