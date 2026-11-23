Pouco antes do GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen fez uma parada em Daytona, palco de uma das corridas endurance mais famosas do mundo. O holandês disse ter estado lá para gravar conteúdo com a Red Bull, mas a visita também levantou o questionamento de se ele está considerando participar da prova de 24h no circuito norte-americano.

Quando o Motorsport.com lhe questionou sobre a possibilidade em Las Vegas, Verstappen revelou que uma presença no grid da próxima edição não está descartada: "Estamos analisando se é possível. Por enquanto a visita foi mais para filmar coisas com a Red Bull".

Ainda assim, ele voltou a reforçar o desejo de participar da prova de endurance no futuro: "É definitivamente uma que eu quero fazer". Além disso, Verstappen poderia conciliar a participação com a F1, pois a corrida é realizada durante as férias da categoria, com a 65ª edição das 24 Horas de Daytona marcada para o fim de semana de 28 a 31 de janeiro de 2027.

"Essa corrida definitivamente já é possível durante minha carreira na F1, então espero que sim. Mas teremos que esperar um pouco mais [por novidades]. Ainda temos algum tempo para isso também", falou.

Race start Photo by: Art Fleischmann

Verstappen deixou claro que disputaria essa corrida em um carro GT3, o que em Daytona significaria competir na categoria GTD Pro.

Depois das aventuras em Nürburgring Nordschleife e da participação como convidado por sua própria equipe de corrida em Portimão, isso marcaria a primeira aparição de Verstappen em corridas de GT em solo norte-americano.

Quanto às 24 Horas de Le Mans, Verstappen já indicou que não participará no próximo ano. O holandês só quer correr no circuito francês com uma preparação minuciosa, mas explicou que Daytona é diferente.

"Eu realmente só quero disputar Le Mans em um hypercar. E aí você precisa pensar com cuidado em como quer encarar isso. Quer fazer isso por conta própria ou com uma equipe de fábrica? Ainda tenho tempo para resolver. Se eu quiser correr em Daytona ou Nordschleife seria em um GT3. Não quero dizer que seja mais fácil, mas é um pouco mais tranquilo de organizar do que com hypercar", explicou.

Quando foi apontado que Verstappen ao menos daria aos fãs do automobilismo algo para assistir durante a pausa da F1 – assim como Fernando Alonso fará com o Rally Dakar – ele riu: "Isso é legal, não é? Eu sempre gosto de ver pilotos fazendo outras coisas fora da F1 e também se divertindo em outras categorias. A temporada da F1 já é longa o suficiente, claro, mas se eu puder combinar isso levando a família junto, por exemplo, então ainda vou tentar participar de outros eventos".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: ADAC Motorsport

Essa filosofia provavelmente também se aplicará às 24 Horas de Nürburgring em 2027, embora as corridas preparatórias da NLS coincidam com GPs de F1. Verstappen riu, no entanto: "Felizmente, já conheço essa pista"!

Ele ainda está considerando organizar um dia de testes com sua equipe como parte dos preparativos para a corrida de 24 horas na região de Eifel.

"Também precisamos ver com a pista, saber quais dias são possíveis. Mas vamos ver se conseguimos agendar outro dia de testes, porque é isso que toda boa equipe que compete lá faz. É definitivamente algo que vamos analisar", finalizou.

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