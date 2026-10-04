Foram 16 corridas na temporada até Max Verstappen subir ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste domingo (4). E o dia não foi especial só pela vitória que pode mudar os rumos da Red Bull no campeonato mas também por ser a primeira com motor próprio, na parceria com a Ford. E o holandês já projeta mais.

Além do triunfo, o tetracampeão chegou a sete pódios nas últimas nove rodadas e coloca a equipe em crescente que parecia impensável se levar em conta o desempenho no início do Mundial, quando demorou cinco provas para chegar no top 3. O motivo da retomada, segundo ele, é o carro estar mais completo.

"No fim de semana passado (Azerbaijão) éramos rápidos nas curvas, mas não nas retas em comparação com a Mercedes. Agora, estamos bem nas curvas e rápidos nas retas", analisou Verstappen à Sky Sports, que vê como próximo passo estudar o porquê desse comportamento. "Precisamos entender o conjunto como um todo e ir passo a passo, corrida a corrida".

A vitória quase ficou em xeque na largada, quando ele perdeu a primeira posição para ambas as Mercedes, de Andrea Kimi Antonelli, que tomou a liderança, e George Russell, que ficou em segundo, por tracionar mal na pista molhada de Sepang. Max, contudo, conseguiu voltar à ponta em pista e, depois, foi só administrar a estratégia de pneus.

"Tirando a largada, todo o resto foi bom", afirmou Verstappen, sem deixar de elogiar a atuação da Red Bull no complicado início do GP do Bahrein na Malásia, em que houve escolhas variadas de pneus pela secagem rápida da pista e que a escuderia austríaca foi uma das que acertou ao optar pelos intermediários.

"Como equipe, também tomamos todas as decisões certas e mantivemos a calma e a objetividade", ressaltou o tetracampeão. "É claro que gostamos que seja assim, mas, para nós, é um momento de muito orgulho vencer nossa primeira corrida com nosso próprio motor. Acho isso muito especial".

Questionado se o marco histórico para a Red Bull é o início de uma sequência positiva de fato, Verstappen não titubeou: "Com certeza, para todos nós envolvidos, é um momento muito especial vencer aqui", disse. "Espero, sim, que venham mais vitórias, mas vai depender das características de cada pista", concluiu.

Além do primeiro lugar do holandês, o GP do Bahrein na Malásia teve ainda Antonelli em segundo estendendo sua vantagem na liderança do Mundial e Lewis Hamilton fechando o pódio em terceiro. Gabriel Bortoleto terminou em 18º. A Fórmula 1 volta à ação no fim de semana de 9 a 11 de outubro com o fechamento da rodada tripla no GP de Singapura.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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