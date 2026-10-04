F1: Verstappen conta segredo de retomada da Red Bull e projeta mais vitórias após marco histórico
Tetracampeão superou largada ruim no GP do Bahrein na Malásia e aproveitou acerto na 'guerra' de pneus para vencer primeira da equipe com motor próprio
Foram 16 corridas na temporada até Max Verstappen subir ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste domingo (4). E o dia não foi especial só pela vitória que pode mudar os rumos da Red Bull no campeonato mas também por ser a primeira com motor próprio, na parceria com a Ford. E o holandês já projeta mais.
Além do triunfo, o tetracampeão chegou a sete pódios nas últimas nove rodadas e coloca a equipe em crescente que parecia impensável se levar em conta o desempenho no início do Mundial, quando demorou cinco provas para chegar no top 3. O motivo da retomada, segundo ele, é o carro estar mais completo.
"No fim de semana passado (Azerbaijão) éramos rápidos nas curvas, mas não nas retas em comparação com a Mercedes. Agora, estamos bem nas curvas e rápidos nas retas", analisou Verstappen à Sky Sports, que vê como próximo passo estudar o porquê desse comportamento. "Precisamos entender o conjunto como um todo e ir passo a passo, corrida a corrida".
A vitória quase ficou em xeque na largada, quando ele perdeu a primeira posição para ambas as Mercedes, de Andrea Kimi Antonelli, que tomou a liderança, e George Russell, que ficou em segundo, por tracionar mal na pista molhada de Sepang. Max, contudo, conseguiu voltar à ponta em pista e, depois, foi só administrar a estratégia de pneus.
"Tirando a largada, todo o resto foi bom", afirmou Verstappen, sem deixar de elogiar a atuação da Red Bull no complicado início do GP do Bahrein na Malásia, em que houve escolhas variadas de pneus pela secagem rápida da pista e que a escuderia austríaca foi uma das que acertou ao optar pelos intermediários.
"Como equipe, também tomamos todas as decisões certas e mantivemos a calma e a objetividade", ressaltou o tetracampeão. "É claro que gostamos que seja assim, mas, para nós, é um momento de muito orgulho vencer nossa primeira corrida com nosso próprio motor. Acho isso muito especial".
Questionado se o marco histórico para a Red Bull é o início de uma sequência positiva de fato, Verstappen não titubeou: "Com certeza, para todos nós envolvidos, é um momento muito especial vencer aqui", disse. "Espero, sim, que venham mais vitórias, mas vai depender das características de cada pista", concluiu.
Além do primeiro lugar do holandês, o GP do Bahrein na Malásia teve ainda Antonelli em segundo estendendo sua vantagem na liderança do Mundial e Lewis Hamilton fechando o pódio em terceiro. Gabriel Bortoleto terminou em 18º. A Fórmula 1 volta à ação no fim de semana de 9 a 11 de outubro com o fechamento da rodada tripla no GP de Singapura.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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