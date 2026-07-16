F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren
Equipe do piloto holandês apoia Dries van Langendonck, de apenas 15 anos de idade
Max Verstappen contratou o piloto júnior da McLaren, Dries van Langendonck, para sua equipe, marcando a primeira incursão do tetracampeão mundial de Fórmula 1 no desenvolvimento de pilotos.
A equipe Verstappen Racing, do piloto da Red Bull, fornecerá "apoio e orientação adicionais" a van Langendonck à medida que ele progride nas categorias de base.
O jovem de 15 anos ingressou no programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren em julho de 2024, logo após conquistar o título mundial júnior de kart de 2023.
Após ter dado o salto para os monopostos no final do ano passado, conquistando a pole position e a vitória em seu primeiro fim de semana no campeonato britânico de Fórmula 4, o jovem belga competirá na categoria em tempo integral em 2026. Van Langendonck lidera atualmente a classificação da Fórmula 4 Britânica, após duas vitórias em Zandvoort.
“Estou impressionado com o progresso notável que Dries fez ao longo de sua carreira e com o talento que demonstrou tanto no kartismo quanto em seus primeiros passos nas corridas de fórmula”, disse Verstappen.
“Depois de conhecer Dries e sua família, estou convencido de que ele tem todos os sinais para se tornar um grande piloto no futuro.”
“Portanto, minha equipe e eu, com o apoio do simulador da Verstappen Racing Pro Simulation, ajudaremos Dries a alcançar o objetivo final da Fórmula 1.”
Após ter criado sua própria equipe de GT e de simulação de corrida, esta iniciativa marca a estreia de Verstappen na gestão de jovens pilotos, enquanto ele continua a desenvolver seus interesses fora das pistas da F1.
“A Verstappen Racing me dá o suporte necessário para alcançar o próximo nível na minha carreira e representa um passo importante no meu caminho rumo à Fórmula 1, meu objetivo final”, disse van Langendonck.
“Poder aprender com um piloto tão experiente como o Max e contar com o apoio da sua equipe de gestão profissional, além do da McLaren Racing, é realmente incrível. Sou muito grato. Vou continuar me esforçando para maximizar meu desempenho enquanto faço o que mais gosto: correr.”
O acordo também estabelece uma ligação entre a Verstappen Racing e a McLaren, com van Langendonck permanecendo no programa de jovens pilotos da McLaren. Recentemente, surgiram rumores ligando Verstappen à equipe de F1 sediada em Woking, mas acredita-se que as conversas se concentraram em ambas as partes entenderem suas opções, e não em uma transferência concreta do piloto holandês.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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