F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México
Holandês ainda cutucou o neozelandês e disse que "agiria diferente se tivesse lutando para manter vaga" na categoria
Max Verstappen protagonizou um dos momentos de maior drama do TL2 do GP do México de Fórmula 1 nesta sexta-feira. Ainda nos momentos iniciais da sessão, o tetracampeão forçou Liam Lawson, da Racing Bulls, para fora da pista e os dois 'disputaram posição' por alguns metros.
Os dois chegaram a se tocar e, minutos depois do incidente, a bandeira vermelha foi acionada para limpeza da pista, pois pedaços de carro estavam sobre o asfalto.
Falando com a mídia depois do treino, Verstappen foi questionado se o ocorrido foi apenas "falta de sorte", o que o tetracampeão prontamente negou, apontando ainda para uma incerteza no futuro de Lawson.
"Não acho que tenha sido falta de sorte. Talvez não tenha sido uma atitude muito inteligente da parte dele, o que ele tentou fazer ali", disse o holandês para a Sky Sports.
"No fim das contas isso não vai mudar meu fim de semana. Mas, se eu estivesse no lugar dele, agiria de uma maneira um pouco mais inteligente. Ainda mais quando você está lutando para manter sua vaga. Não é uma atitude muito inteligente", finalizou.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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