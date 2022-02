F1: Verstappen critica decisão "muito injusta" de demitir Masi

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen criticou a decisão de demitir Michael Masi do cargo de diretor de corridas da Fórmula 1, após a controvérsia de Abu Dhabi em 2021, chamando-a de “muito injusta” e que “não é a decisão certa”.

Verstappen também revelou que entrou em contato com Masi depois de se sentir “muito triste” com a decisão de substituí-lo pelos respectivos ex-diretores do Campeonato Mundial de Endurance e DTM da FIA, Eduardo Freitas e Niels Wittich.

A FIA vem introduzindo uma grande reforma no controle de corridas da F1 após o final da temporada de 2021 – inclusive tornando o diretor de corrida um papel compartilhado para 2022.

O rival de Verstappen no título de 2021, Lewis Hamilton, disse que sentiria que levaria tempo para reconstruir sua confiança na FIA depois de perder “um pouco de fé dentro do sistema” após os eventos de Abu Dhabi e acrescentou que “a responsabilidade é fundamental” em relação à ação.

Verstappen, que participou de coletiva pela primeira vez desde que conquistou seu primeiro título mundial, após passar por Hamilton na última volta para vencer a corrida de Abu Dhabi, ofereceu seus pensamentos sobre a situação no primeiro teste de pré-temporada de 2022 em Barcelona.

Quando perguntado pelo Motorsport sobre a decisão de remover Masi, Verstappen respondeu: “Acho que não está correto. Todo mundo sempre tenta fazer o melhor trabalho, todo mundo sempre pode ser ajudado.

“Como nós pilotos também – temos toda a equipe atrás de nós, provamos isso por nós mesmos. Para mim, é muito injusto o que aconteceu com Michael – ele estava realmente sendo jogado debaixo do ônibus.

“Agora, [que eles] o demitiram assim em primeiro lugar para mim é inaceitável. E agora basicamente [que eles] o demitiram é realmente incrível. Eu sinto muito por Michael.

“Porque acho que ele era um diretor de corrida muito capaz e bom.

“Não tenho nada contra os novos diretores de corrida – porque acho que eles também são muito capazes e muito bons. Mas, pessoalmente, e por Michael, eu me senti muito triste e enviei uma mensagem para ele também.”

Michael Masi, Race Director Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Verstappen também acha que a decisão de tirar Masi, que substituiu Charlie Whiting como diretor de corridas da F1 após sua morte em 2019, foi incorreta porque o australiano estava tomando decisões sozinho no controle da corrida.

Esta é uma situação que a FIA mudou para 2022, com Freitas e Wittich recebendo assistência adicional enquanto trabalham no controle de corridas no que o órgão dirigente comparou ao sistema VAR no futebol, por ser baseado fora do local, provavelmente em Genebra, onde a FIA tem escritórios.

“Depois que Charlie morreu, é muito difícil substituir alguém como ele”, disse Verstappen. “Ele tinha muita experiência dos anos anteriores, e também Charlie teve ajuda ao seu redor.

“E talvez Michael só precisasse de um pouco mais. Todo mundo precisa de experiência.

“[Quando] entrei neste esporte, meu primeiro ano, olhando para trás agora, eu era um novato completo.

“Estou muito melhor do que naquela época e acho que teria sido o mesmo para Michael.

“Então, demiti-lo imediatamente, para mim, não é a decisão certa. Mas desejo a ele tudo de bom no que vier a seguir e espero que seja melhor do que ser o diretor de corridas da F1.”

Verstappen também criticou o acordo anterior da F1 de permitir que os chefes das equipes falassem ao diretor de corridas diretamente durante a ação na pista – um processo que foi removido como parte das reformas para 2022.

“As pessoas falam muito sobre o que foi decidido em Abu Dhabi, mas você pode imaginar um árbitro em qualquer esporte que tenha o treinador ou equivalente gritando em seu ouvido o tempo todo?”, perguntou o piloto da Red Bull.

“Digamos: 'cartão amarelo!', 'cartão vermelho!', 'sem decisão!', sem falta!' É impossível tomar uma decisão.

“Então, acho que, em primeiro lugar, a F1 já permitiu isso – que os membros de equipes pudessem conversar com eles sobre a tomada de decisões – [estava] muito errado.

“Precisava ser Michael tomando as decisões por conta própria e ter pessoas gritando no seu ouvido era difícil.”

